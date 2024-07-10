南韓深夜狂降極限暴雨！他「溺斃電梯」共4死　女送貨員遭急流沖走

▲南韓10日凌晨暴雨來襲，全羅北道完州郡農田和溫室慘遭洪水淹沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來進入梅雨季，連續數天全國各地降下雨量驚人的「極限豪雨」，尤其以昨（9）日和今（10）日凌晨為最，雨勢多半集中在忠清南北道、全羅北道，光是一個小時的降雨量就達146mm，是一整年的10分之1，驚人雨勢造成4人死亡、1人失蹤，其中有男性受困住家電梯，最終溺斃電梯內。

根據《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，南韓最近進入梅雨季以後，又如往常般迎來驚人的雨量，雨勢多半集中在大田、忠清南北道、全羅北道，其中全羅北道群山市於青島從9日晚間11時51分起，在一小時內就降下146mm的雨量，儘管是自動氣象站（AWS）統計、而非正式統計結果，但卻是氣象廳觀測資料範圍內破紀錄的時雨量。

全羅北道群山市市中心（內興洞）從10日凌晨1時42分至2時42分的降雨量則達到131.7mm，不僅是全國97個氣象觀測點之中時雨量的最高紀錄，更是群山市當地年降雨量（1246mm）的10%，也讓氣象廳形容，「是200年來才會出現一次的強烈降雨！」

▲南韓暴雨來襲，大田廣域市西區龍村洞遭洪水倒灌、潰堤，消防員划橡皮艇疏散居民。（圖／VCG）

從8日下午5時至10日上午8時的累積降雨量，全羅北道益山市（咸羅面）為309mm、忠清南道舒川郡為287mm、全羅北道群山市為268.3mm、大邱廣域市為253.8mm、慶尚北道永川市為245.8mm、全羅北道長水郡為238mm、忠清南道錦山郡227.2mm，等於僅在兩天以內便降下超過200mm的暴雨。

大田廣域市、忠清南道最大時雨量達到115mm，如此驚人雨勢導致民眾受困在電梯裡面，最後慘遭溺死的事件！忠清南道論山市奈洞某處住商混合公寓，水勢整個淹過地下2樓的電梯，導致一名男性在電梯內慘遭溺斃，消防當局完成地下1樓的排水作業後，才發現該名男性已陳屍在電梯內。

▲南韓暴雨來襲，大田廣域市西區龍村洞遭洪水倒灌、潰堤，消防員救出農舍的小牛。（圖／VCG）

忠清南道舒川郡庇仁面，則是因為土石流導致民宅崩塌，最後年約70多歲的男性住戶被人發現時，已經呈現心跳停止的狀態，送醫治療1個半小時後仍宣告死亡。

在忠清北道沃川郡，則是有一名70多歲的男性駕駛一輛轎車，最後整輛車衝進河川內，導致男性溺斃。至於在大邱，則是一名60多歲的男性前往農田巡視，豈料卻因急流遭沖入農道，最終因此喪命。

至於在慶尚北道慶山市，則是有一名40多歲的女性送貨員，則是聽聞珍良邑平沙里的溪流氾濫，為了確認愛車是否慘遭淹沒，進而於9日凌晨5時12分前往當地確認，豈料卻遭到急流沖走，至今依舊下落不明。

▲南韓10日凌晨暴雨來襲，大邱廣域市軍威郡孝令橋底下的河川水位暴漲，甚至淹過橋面。（圖／VCG）

這場驚人的雨勢，也導致大田廣域市西區龍村洞整座聚落被洪水淹沒，當地堤防也遭到洪水沖垮，在27棟住宅淹水的情況下，由警方和消防當局成功疏散36名住戶。

韓國鐵道公社也表示，無窮花號和ITX新村號等列車部分路段從10日首班列車起暫時停駛，其中長項線（忠清南道天安市至全羅北道益山市）停駛至下午6時、忠北線停駛至上午9時。水資源公社則表示，大清水壩（位於大田市、忠清北道清州市）從10日下午2時起開始洩洪。