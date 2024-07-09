巴黎奧運將示範「空中計程車」　塞納河上興建浮動停機坪

▲Volocopter在2017年的法蘭克福車展（IAA）展出空中計程車。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

法國政府9日批准在塞納河上興建一座浮動停機坪，提供將在巴黎奧運期間試行的空中計程車服務使用。法國當局規定，由於空中計程車仍屬於實驗性質，因此每小時班次限定為2趟，且總趟數不得超過900架次。

根據法新社報導，法國當局通過法令，試辦空中計程車可使用期限到2024年12月31日；在此之前，當局對於空中計程車是否能在7月26日登場的奧運會期間順利升空一直沒有定案。

法國當局規定，空中計程車在上午8時至下午5時的運行期間，每小時的班次數量被限定為2趟，並且在整個試行期間總數不得超過900架次。

參與飛行計程車計畫的公司包括巴黎機場營運公司ADP，以及德國的Volocopter公司。德國Volocopter推出的Volocity雙座飛行器，機身上共裝有18個電動旋翼，該公司希望能利用奧運來向全球展現其技術實力和實際運用能力。

此次興建的浮動停機坪將設置在巴黎東南部奧斯特里茲（Austerlitz）車站旁的塞納河上。雖然巴黎郊區已經建有四座可供垂直起降車輛的機場，其中包括戴高樂機場，但奧斯特里茲機場將是巴黎市區的第一座停機坪。

儘管支持者將飛行計程車形容成一種低碳運輸方式，並希望未來可以利用在救護等其他用途，但由於飛行計程車尚未獲得歐盟航空安全局（EASA）的認證，因此營運商僅能在奧運期間提供免費的示範飛行。