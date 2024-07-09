奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

▲ 法國巴黎戴高樂機場。（圖／路透）

文／中央社

代表法國巴黎幾座主要機場員工的4個工會，為了替全體員工爭取獎金，今天表示計劃於奧運登場前一周發動罷工。

法新社報導，法國總工會（CGT）、法國民主工會聯盟（CFDT）、法國勞工力量工會（FO）和全國自主工會聯盟（UNSA）計劃17日發動罷工，屆時距離巴黎奧運開幕僅9天之遙。他們的訴求是發放獎金給所有員工，而非如執行長片面決定的，僅部分工作人員有獎金可拿。

巴黎戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）和巴黎歐利機場（Paris-Orly）的營運商「巴黎機場集團」（Groupe ADP），5月19日即發動過罷工，不過當時並未造成重大影響。

這兩座機場將是外籍人士入境法國參與奧運盛會的主要門戶，除了每天預計過境的35萬人，還包括多數的運動選手和裝備。

來自世界各地的選手預計將於奧運選手村18日開放時大批湧入巴黎。戴高樂機場設置了一座新的臨時超大行李處理站，用於處理如輕艇和自行車等設備。

不光是機場，代表法國公部門各領域員工的多個工會，也要求於7月26日至8月11日奧運期間支付額外薪資或提供支援。奧運舉行的時間點，與法國傳統上放暑假的時間重疊。

警察、飛航管制員、垃圾清潔人員、中央政府雇員、地鐵和鐵路司機、消防人員等，都在奧運登場前不久提出加薪要求。資方則面臨為了避免日常作業受到干擾而讓步的壓力。

負責製作獎牌的國家鑄幣廠工人也在發動罷工，但管理階層表示獎牌製造並未受到影響。（譯者：李佩珊／核稿：蔡佳敏）