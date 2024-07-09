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青年議事體驗營登場！　AI培訓新技能...彰化50高中生扮議長問政

▲▼ 彰化青年迎接議事體驗新挑戰 縣議會打造成長大舞台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化青年迎接議事體驗新挑戰，縣議會打造成長大舞台。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

一年一度的彰化縣議會青年議事體驗營，將於7月15日至17日盛大展開。為期三天的活動吸引了來自全縣8所高中的50位優秀學子齊聚一堂，在縣議會透過模擬議會、專題講座、小組討論等豐富多元的活動形式，親身體驗民主政治的精髓，培養公共參與的意識與能力。

▲▼ 彰化青年迎接議事體驗新挑戰 縣議會打造成長大舞台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今年的體驗營以「議長出題，青年解題」為主題，在彰化縣議會議長謝典林的帶領下，結合聯合國永續發展目標(SDGs)與彰化在地議題，為青年學子打造一個窺探地方事務、拓展國際視野的絕佳平台。透過深入探討在地農品產銷均衡、民生基礎建設、長照政策優化、城市美化、運動產業發展等議題，青年們將與地方發展緊密連結，為家鄉的美好未來貢獻自己的智慧。

為期三天的行程，青年們將化身議長、縣議員，透過模擬議會運作，親身感受民意代表的工作內涵，並鍛鍊自身的表達、思辨與問政能力。此外，活動還安排了創新的AI工具應用培訓及新聞識讀課程，讓學子們掌握數位時代的關鍵技能，提升媒體素養。第二天的縣議會參訪及議事廳內闖關活動，更讓青年身臨其境觀察地方政治的運作，增進對公共事務的理解。

▲▼ 彰化青年迎接議事體驗新挑戰 縣議會打造成長大舞台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

議長謝典林表示，為進一步培育年輕世代的公民意識與國際視野，縣議會精心規劃第三屆青年議事體驗營，讓青年認識議會運作，就地方重大議題展開思辨與對話。他強調「青年是彰化的未來，我們有責任為他們搭建成長的舞台。」

本屆活動中，「青年解題」將以深入彰化在地議題為青年模擬論政焦點。其中「火葬場設置」探討如何在兼顧民意與效益下完善殯葬設施；「農業產銷平衡」關注青農發展，研討農產運銷創新模式；「長照政策」回應高齡社會需求,聚焦居家與社區照護整合；「2025台灣設計展」向世界展現彰化風采，結合產業活化地方創生；「運動經濟」為全民健康把關,帶動運動休閒產業升級。

▲▼ 彰化青年迎接議事體驗新挑戰 縣議會打造成長大舞台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

活動壓軸的問政實境模擬競賽，青年們將分飾議長、縣長、議員、局處長官等不同角色，圍繞著五大議題展開唇槍舌戰的交鋒，展現幾天來的學習成果。這不僅是一場知識和口才的競技，更是青年們關懷社會、熱愛家鄉的生動寫照。

此外，本屆活動特別安排特色環節，讓參與學子耳目一新。「諾亞方舟破冰之旅」將以趣味心理測驗拉近學員距離，SDGs教育講座則開拓他們的國際視野，並強化呼應在地行動。媒體識讀課程訓練青年們明辨是非及真假新聞的慧眼，AI工具運用為他們插上科技的翅膀，使其在日新月異的時代中保持競爭力。

▲▼ 彰化青年迎接議事體驗新挑戰 縣議會打造成長大舞台 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議長謝典林。（圖／記者唐詠絮翻攝）

青年議事體驗營，不僅是一次知識和技能的學習之旅，更是一次青春與理想的對話。透過這個平台，彰化縣議會向青年傳遞民主參與的價值，而青年們的奮發向上，也必將為家鄉乃至整個社會帶來勃勃生機。讓我們共同期待，7月15日至7月17日這群青年們從彰化縣議會啟航。

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