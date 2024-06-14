立院討論比電視辯論更省錢　林右昌問柯文哲：早知如此何必當初？

▲民進黨秘書長林右昌今天下午率隊前往花蓮縣。（圖／翻攝自共訊）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨啟動「反濫權護民主」全台宣講行動，黨秘書長林右昌今（14日）率隊赴花蓮開講，同時前往在地廟宇與名店拚觀光。針對民眾黨主席柯文哲提出電視辯論想法，林右昌反問，要電視辯論就代表法案需要被討論，很遺憾藍白剝奪在立法院委員會討論的機會，委員會全程直播，還更省錢，「早知如此，何必當初？」

林右昌今天下午在花蓮縣接受媒體聯訪，有媒體詢問柯文哲批評藍綠下鄉行動是「拉仇恨」等語，林右昌直言，柯文哲說這樣的話，令人匪夷所思，真正的直接民主在村裡、街道、廟口，甚至是在路邊，直接面對民意也是直接民主的展現。

另對柯文哲建議為《立法院職權行使法》與《刑法》修法進行電視辯論，林右昌指出，如果需要電視辯論，就表示這些法案需要被討論，不是嗎？進行討論最好的地方是在立法院的委員會，很可惜民眾黨與國民黨剝奪了在立法院委員會裡面好好討論的機會，直接將法案做議決，才有10萬人上街頭的情形。

林右昌說明，最好的電視辯論其實就在立法院裡面，在委員會，而且立法院委員會全程直播，（相較電視辯論）更省錢，「早知如此，何必當初？」

針對民進黨展開街頭宣講行動，林右昌說，不要什麼都泛政治化，這次最重要的是進行社會對話，讓台灣民主透過討論的過程被深化，因為這個時間（指國會職權修法審議時間）實在太短了，很多民眾看到青島東路上面聚集超過10萬人，但大家並不是那麼清楚「濫權法案」對自己有何影響。

林右昌舉例，譬如說，民眾上法院可以請律師，但若「濫權法案」通過，未來被叫到去的時候，能不能、要不要請律師還得經會議主席同意，這是很荒謬的一件事；另對於立委能不能「當法官」，甚至「成為檢察官」，應該問問老百姓的意見才對，而不是由立法院直接修法，把自己當成法官、檢察官，這是讓民眾擔心權益受損、很害怕的一件事情。

林右昌今天傍晚與民進黨立委沈伯洋、黨發言人吳崢與多位黨務主管，一同在花蓮縣東大門夜市石來運轉廣場舉辦首場「反濫權護民主」街講行動，包括黨部主委嚴獻宗、花蓮縣議員胡仁順、林則葹、張美慧等人均共同響應。