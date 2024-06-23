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彰化電器行凌晨大火　一家五口躲臥室「做對1事」逃死劫

▲彰化電器行傳出火警。（圖／民眾提供）

▲彰化電器行傳出火警，屋內一家五口成功逃生，關鍵在於將門窗緊閉且塞住門縫，防止濃煙侵入。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉中興路1段一家電器行，今日凌晨竄出火舌，屋內還有5人受困。彰化縣消防局派員趕到現場後，在二樓後側臥室救出2名成人與3名小孩。雖然5人都嗆傷，但經送醫救治後均無生命危險。消防局也透露，屋主一家按照逃生指示，將門窗緊閉且塞住門縫，防止濃煙侵入，是全員獲救關鍵。

彰化縣消防局表示，火警發生地點為一棟二樓磚造、三樓鐵皮加蓋的建築物，凌晨1時23分接獲報案後，迅速調派13輛消防車、6輛救護車和37名消防人員趕往現場。

▲彰化電器行傳出火警。（圖／民眾提供）

▲電器行一樓被大火燒得焦黑。（圖／民眾提供）

消防人員抵達現場時，發現一樓有明顯火煙竄出，立即部署2線水線壓制一樓火勢，並在火勢較小後，組成搜救小組至二樓搜索。在二樓後側臥室迅速找到5人，並在1時44分將5人從室內梯帶出。受困的5人包括父母與分別為13、12及5歲的子女，5人意識清醒，立即被送往彰化基督教(兒童)醫院及彰濱秀傳醫院。

消防局第一大隊副大隊長吳哲佑提到，同仁接到報案時，就要求屋主不要任意移動，並緊閉房門。他發現父母與子女原本不在同一房間，但在消防人員趕到時，5人都在二樓後側臥室。他認為這是因為父母及時將子女集中照顧、待援，並依照指導，將門窗緊閉且塞住門縫，防止濃煙侵入，進而爭取到更多的救援時間。

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