　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析藍《核管法》修法版本　林宜瑾：手段拙劣、毫無基礎知識

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為民進黨立委林宜瑾。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院教育及文化委員會10日將排審由國民黨立委翁曉玲等人所提《核管法》修正案。民進黨立法委員林宜瑾分析共5份提案內容，痛批國民黨拿核安當政治鬥爭工具，修法手段拙劣，對於台灣核能發展基礎知識更是毫無概念。

《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第16條規定，核子反應器設施運轉執照有效期間累積達40年，仍須繼續運轉者，經營者應於執照有效期間屆滿前5年至15年，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，並檢附相關報告，報請主管機關審核。

林宜瑾說，目前核一、核二、核三各機組均已超過換照申請期限，藍委們此次提案，就是意圖透過修法規避這項審查規範。

林宜瑾指出，藍委提案大致可分兩類，羅智強、蘇清泉、邱鎮軍以及王鴻薇，希望鑿開換發執照申請期限的破口，要求主管機關不得因超過時限而拒絕換發申請；翁曉玲的提案版本則自成一類，直接跳過換照申請，要求核電廠一直營運到安全出現問題為止，並且不只要讓營運中核電廠延役，翁的提案版本還涉及核電「重啟」，欲使已經進入除役程序的核電廠再運轉。

林宜瑾指出，無論藍委們的提案屬於哪一類，都是就連他們所熱愛的核電在台發展史都沒考證清楚的政治操作，「馬英九執政第二年就提出核一廠延役申請，但是歷時7年，直到他都要卸任了，台電公司都仍有7項議題尚未提出相關評估或改善結果答覆說明。搞了這麼久，最終還是撤回申請。」

林宜瑾據此表示，歷史事實揭示了，在最長達15年的延役申請期限內，揹著「擁核神主牌」的國民黨早該在執政時，就提出針對核一到核三的延役申請；第二，從國民黨執政期間的核一廠延役申請結果可知，使用核電、要求核電廠延役是極度缺乏效率的事情，根本緩不濟急；第三，核電廠延役機制一直都存在，但無論是馬英九執政的8年，又或者蔡英文執政的8年，經專業評估結果就是沒有延役需要與延役可能。

林宜瑾強調，藍委所提干涉專業且昧於現實，只為政治鬥爭而混淆視聽的法案，她在委員會中絕對會站穩腳步反對到底，也呼籲國人共同認知核能發電從運轉，到核廢料處理的複雜性，並審慎思索在台灣地狹人稠的地理環境，以及中國持續不斷的武力威脅下，發展核電是否真如有心人所說如此可取？

ET快訊
快訊／新職籃命名TPBL　確定7隊開打
三重一家三口慘死！爸爸「7刀砍妻殺嬰」逃陽明山車內輕生
快訊／林士傑解剖結果出爐　11槍「5發貫胸」致死
近百人洗劫超商「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到
即／三重身中7刀不治！丈夫逃往陽明山馬槽橋輕生「父子雙亡」
告撿屍性侵大逆轉！女室友：就地嘿咻聽到呻吟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

明審《核管法》放寬延役　綠備戰預料本會期三讀有難度

分析藍《核管法》修法版本　林宜瑾：手段拙劣、毫無基礎知識

爆北市府河濱公園修繕費挪去辦水舞！　王欣儀轟：拿市民生命開玩笑

黃暐瀚：藍營控黃捷找鎖匠是錯的！　揭「這方式」開門有點鑽漏洞

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

快訊／卓榮泰：肅貪是檢視政府唯一標準　「絕不留情面跟模糊空間」

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

林士傑遭槍擊身亡！立委盼早日破案　名嘴扯賴清德...綠營反駁

大陸沒有真正宗教自由　內政部提醒國人：赴陸宗教交流應注意安全

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

明審《核管法》放寬延役　綠備戰預料本會期三讀有難度

分析藍《核管法》修法版本　林宜瑾：手段拙劣、毫無基礎知識

爆北市府河濱公園修繕費挪去辦水舞！　王欣儀轟：拿市民生命開玩笑

黃暐瀚：藍營控黃捷找鎖匠是錯的！　揭「這方式」開門有點鑽漏洞

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

快訊／卓榮泰：肅貪是檢視政府唯一標準　「絕不留情面跟模糊空間」

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

林士傑遭槍擊身亡！立委盼早日破案　名嘴扯賴清德...綠營反駁

大陸沒有真正宗教自由　內政部提醒國人：赴陸宗教交流應注意安全

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

黃韻玲、陳建騏領軍開唱！　加拿大現場塞爆3.6萬歌迷

台牌行李箱擄獲日本時尚頑童「成為穿搭一部分」　碳纖維光澤藏亮點

超派炸雞創始店收攤！超甲組開45天也掰了　超哥連收2店

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

北市70歲男久病墜河亡　兒子痛哭：早上出門才打招呼

快訊／新職籃確定命名TPBL　台灣職業籃球大聯盟7隊聯合聲明開打

台灣團隊祈福霞海城隍廟！帶平安符前進「巴黎文化奧運」

三重一家三口慘死！爸爸「7刀砍妻殺嬰」逃陽明山車內輕生

心臟好不好「看臉上4處」就知道！　中醫：有橫向細紋小心

快訊／林士傑解剖結果出爐　初判槍擊11槍「5槍貫胸」致死

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

中山商圈要沒了？北市都發局回應了

我們的立委！　浮濫報帳要求立院設吸菸室、直播間

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

陳玉珍私設SPA館扯大愛：一年後要當金門縣長

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

陸科考船闖我東部海域　國安局曝目的

黃捷批韓國瑜介入議事攻防！　未回應怎進會議室

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

民進黨廉政會要查　鄭文燦最慘下場曝

影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

更多熱門

相關新聞

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

立法院內政委員會8日續審《選罷法》修正草案，藍營指控民進黨立委黃捷為提前進入會議室，提前找外面鎖匠協助開鎖，引發外界熱議。國民黨團今（9日）召開記者會控訴上週四內政委員會民進黨團也用非法手段「一群人愉快的進入會議室」，強調民進黨內賊已不是個案，是集體犯案；國民黨立委陳玉珍更說，黃捷辦公室離她的辦公室不到十步，憂黃捷半夜闖入竊取文件或栽贓。

內政部：大陸根本沒有真正的宗教自由

內政部：大陸根本沒有真正的宗教自由

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

關鍵字：

民進黨國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面