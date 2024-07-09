民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會8日續審《選罷法》修正草案，藍營指控民進黨立委黃捷為提前進入會議室，提前找外面鎖匠協助開鎖，引發外界熱議。國民黨團今（9日）召開記者會控訴上週四內政委員會民進黨團也用非法手段「一群人愉快的進入會議室」，強調民進黨內賊已不是個案，是集體犯案；國民黨立委陳玉珍更說，黃捷辦公室離她的辦公室不到十步，憂黃捷半夜闖入竊取文件或栽贓。

▲民進黨破門影片曝光。（圖／國民黨團提供）



國民黨團今曝光4日內政委員會會議室外監視器畫面，首席書記長林思銘表示，7月4日那天，民進黨團也是一樣用非法的手段，5時45分民進黨立委洪申翰到場；6時3分民進黨團總召柯建銘到；6時5分民進黨立委李柏毅試圖推門；6時7分柯建銘被拍到於走廊上抽菸；6時14分民進黨立委莊瑞雄被拍到抽菸；6時16分至20分民進黨立委鍾佳濱嘗試破壞窗戶邊條；6時27分民進黨立委王美惠等人把門打開，進入紅樓202。

林思銘說，會議室鑰匙只有內政委員會議事人員才有鑰匙，或者立法院總務處人員有，立委沒有鑰匙，他很困惑如何把門打開，他要求民進黨也要講清楚，用什麼非法手段取得鑰匙，並嚴厲譴責民進黨宵小行徑。

國民黨立委徐巧芯表示，民進黨兩度用違反議事規則的手段破門而入，黃捷說自己是合理、合規、合法的進入，如果今天是一個外面企業的員工，沒有屬於自己的鑰匙卻破門而入，等到老闆來，說自己是認真的提早上班，這樣的員工百分之百會被辭退、告上法院。



陳玉珍說，黃捷說自己4點多很早就來立法院很認真，但小偷也是這個時間破門而入，「妳這麼認真的當小偷、強盜嗎？」她看到黃捷的行為感到恐懼，因她的辦公室離不到十步，哪天黃捷會不會到辦公室破門而入，竊取重要文件或栽贓，或裝監聽監視的器材？呼籲立法院鄭重處理此事。