鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內疑涉貪，桃園地院今天上午重開羈押庭，法院提高交保金至1200萬元，相關案情也被解讀為民進黨內部派系鬥爭。對此，民進黨秘書長林右昌回應，當然現在陰謀論很多，不過這些大可不必，不管哪個案件都會照既有機制處理，過去如此，現在也是如此。

對於相關案情，民進黨廉政會8日晚間開會決議，若鄭遭裁定羈押將停權3年；而今法院提高交保金至1200萬元，相關案情是否影響派系在2026布局？林右昌表示，談2026太遠，民進黨邁入第9年執政，最重要是把國家重大施政持續推進，並且積極解決人民關心的課題；做為執政黨，自己上任就一再強調，民進黨中央黨部不在北平東路30號，而是在街頭巷弄聚落客庄。

林右昌直言，未來會積極作為社會的大平台、協助施政，也把地方與民眾最關心、積極解決的課題讓執政團隊能有所掌握，最重要的就是劍及履及，民進黨執政第九年民眾有更高期待，要持續努力。

至於是否影響到全代會改選？林右昌指出，全代會由代表進行中執會、中常委與中評委選舉，這是黨內選舉，就依照相關機制走，過去選舉都是這樣，不會有太大問題。