批綠不珍惜執政　柯文哲問賴清德：癱瘓議事、缺席協商是走對的路？

▲柯文哲批評，民進黨不珍惜執政的機會，不努力工作，還想盡辦法製造與在野黨的衝突。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

立院內政委員會8日續審《公職人員選罷法》修正案，藍綠甲級動員備戰，最終雙方數度爆發衝突，一片混亂下散會。面對國會亂象，民眾黨主席柯文哲9日晚間表示，民進黨不珍惜執政機會、不努力工作，還想盡辦法製造在野黨衝突，請問總統賴清德，縱容黨內立委癱瘓議事、缺席協商，是所謂『走對的路』嗎？

柯文哲9日晚間於臉書發文表示，從5月20日新政府上台至今，自己只感受到民進黨刻意操作對立，加深朝野對抗，最近再加上黑金疑雲；民進黨口口聲聲「沒有討論，就沒有民主」，但是攻佔主席台、杯葛議事，甚至連其他委員會的召委都直接宣布休息，跑去內政委員會鬧事，「吵吵鬧鬧好幾天，我們不禁擔心台灣下一步怎麼辦？」

柯文哲提及，今早在立院黨團會議上，自己提醒民眾黨的8名立委，不要理會藍綠之間暴力衝突，更要成為台灣安定的力量，除了《選罷法》要說明自己的立場之外，也要積極審查《財劃法》、打詐、《洗錢防制法》、健保點值等相關修法，「執政黨鬧事，我們更要努力做正事」。

柯文哲批評，民進黨不珍惜執政的機會、不努力工作，還想盡辦法製造與在野黨的衝突，「請問賴清德總統，縱容黨內立委癱瘓議事、缺席協商，不讓國家往前走，這就是所謂『走對的路』嗎？」

最後，柯文哲說，最近前桃園市長鄭文燦涉貪，也讓外界疑惑為什麼7年前的案子今天才偵辦？台南的11槍命案，重要的地方人士當街被射殺，更讓民眾感到恐慌，「朝野對立、執政黨帶頭造謠鬧事、黑金烏雲籠罩，我不相信這會是我們期待的民主樣貌」。