爆鄭文燦收500萬「賣力主持會議辦事」　黃國昌：一路幫廖俊松開綠燈

▲黃國昌踢爆，鄭文燦親自主持會議替行賄遭收押的廖俊松辦事。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌於「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」收賄500萬元，但桃園地院9日裁定以1200萬元交保。民眾黨立委黃國昌9日透露，已被羈押的台塑集團顧問廖俊松，同時是「華亞重劃區管理委員會重劃會」主委，2017年9月收了500萬的鄭文燦十分賣力，親自主持會議，一路替廖俊松開綠燈，預告將在10日質詢進一步揭露。

黃國昌9日晚間於臉書發文「鄭文燦親自主持會議，替行賄遭收押的廖俊松辦事」，表示2017年9月鄭文燦收了500萬，結果隔年又因疑似「有人」提點已遭查辦而急忙返還，「究竟所為何事？」

黃國昌提及，整起弊案是因「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」而起，當時「桃園市亞洲矽谷華亞科技園區廠商促進會」的理事長，正是目前已遭羈押的廖俊松，同時也是「華亞重劃區管理委員會重劃會」主委，主導華亞科學園區東側的農業區土地開發，「為了牟取暴利，需要桃園市長鄭文燦的大力幫忙！」

黃國昌指出，在2017年9月收了500萬元的鄭文燦，果然十分賣力，當月26日親自出馬主持「林口工五工業區擴大變更案會議」，不僅處理「山坡地解編」，也特別將「9.12公頃的農業區得以市地重劃方式開發，並加註於計畫內容中」，一路為廖俊松開綠燈。

黃國昌也預告，廖俊松究竟有多神通廣大？除了讓鄭文燦收錢辦事外，還發揮了哪些「影響力」？10日早上司法及法制委員會質詢將會再進一步揭露。