　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大陸沒有真正宗教自由　內政部提醒國人：赴陸宗教交流應注意安全

▲國民黨舉行「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨舉行「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會。（圖／國民黨提供）

記者陳家祥／台北報導

國民黨今日召開記者會，指政府汙衊兩岸宗教交流造成民眾恐懼侵害宗教人權。內政部表示，大陸宗教隸屬統戰部「國家宗教事務局」轄下，根本沒有真正的宗教自由及宗教人權，國人赴陸進行宗教交流應注意個人資料的保護及自身安全，避免遭受陸方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能有遭受非法訊問及觸犯反滲透法的風險，必須謹慎小心。

國民黨9日召開「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會，與會的道教界人士批，民進黨政府把媽祖、關聖帝君、保生大帝等神明都指為統戰工具，侵害宗教人權；國民黨強調，相較媽祖庇護、關公忠義千秋，「賴神」護漁失敗，台獨挑釁失敗，最後高呼「進香交流、祈福平安」，「宗教活動、兩岸和諧」等口號，呼籲政府別再給兩岸宗教交流活動扣帽子。

內政部指出，現行兩岸政策尚未開放大陸人士來台觀光參訪，國內宗教團體邀請大陸宗教人士來臺進行宗教專業交流需經過專案許可，受邀來台的大陸人員必須是宗教人士，且須檢附宗教專業造詣或職務證明，並敘明大陸人士來台之必要性、急迫性及不可替代性，據實填報是否具黨政軍職務。

疫情後迄今，國內宗教團體向內政部遞件申請大陸人士來台從事宗教交流活動案件，計有70件，經許可的有5成左右，僅有1件因申請單位非宗教團體而不予同意，其餘則因文件不齊備、邀請來台人士非屬宗教人士或有待釐清事項，退請其補正。內政部強調，只要依法提出申請並符合相關規定，政府並不會限制大陸宗教人士來台進行宗教交流。

至於國人赴陸進行宗教交流部分，內政部則表示，現在政府並未禁止國人至對岸進行宗教交流，但從事兩岸宗教交流應符合政府規範，於秉持對等尊嚴原則下進行，藉此展現台灣宗教與民間信仰的特色，增進兩岸人民相互瞭解，讓兩岸宗教交流發揮其應有的效益。

內政部強調，台灣是民主開放、宗教自由多元的國家，宗教團體在符合現行相關法令規範下，進行健康有序的交流活動，政府向來持正面態度看待，但絕不允許中共假借宗教交流名義進行統戰行為，甚至藉由申辦居住證蒐集個資及非法詢問，侵害國人隱私及人身自由。

ET快訊
出賽費差2000　籃協：男籃票房好、場次多，應高於女籃才合理
快訊／PLG選秀4隊順位公布
快訊／江坤俊道歉！　首度發聲
1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」
快訊／下班注意！新北4地淹水警戒　板橋、新莊列一級
快訊／江坤俊請辭《健康2.0》！
來台30多年「英國爺爺Jerry」過世　收留超過200隻貓咪
獨／齒模比對是媽媽　唐治平怒了：荒謬、胡扯、噁心！
獨／6年換4學校　18歲高中生逆轉考上建中
快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

林士傑遭槍擊身亡！立委盼早日破案　名嘴扯賴清德...綠營反駁

大陸沒有真正宗教自由　內政部提醒國人：赴陸宗教交流應注意安全

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

桃園地院懷疑鄭文燦影響力？　黃國昌：看完裁定理由「差點沒昏倒」

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援：勿將意識形態強壓在他人身上

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

林士傑遭槍擊身亡！立委盼早日破案　名嘴扯賴清德...綠營反駁

大陸沒有真正宗教自由　內政部提醒國人：赴陸宗教交流應注意安全

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

鄭文燦涉貪案掀綠營派系鬥爭？　林右昌指陰謀論多：大可不必

桃園地院懷疑鄭文燦影響力？　黃國昌：看完裁定理由「差點沒昏倒」

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

周思齊同框黃國昌遭出征　洪孟楷聲援：勿將意識形態強壓在他人身上

應材推2奈米以下晶片佈線技術　台積電、三星都採用

陽明6月營收年增67%　第三季運價雖鬆動估營收仍將加高

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

「上身沒穿衣」隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送　醫院拒絕道歉

兩人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

捷運上與3婦人爆口角　女車廂內怒吼：妳有病

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

中山商圈要沒了？北市都發局回應了

我們的立委！　浮濫報帳要求立院設吸菸室、直播間

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

陳玉珍私設SPA館扯大愛：一年後要當金門縣長

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

陸科考船闖我東部海域　國安局曝目的

黃捷批韓國瑜介入議事攻防！　未回應怎進會議室

民進黨廉政會要查　鄭文燦最慘下場曝

影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

阿兵哥當面問「為戰爭做準備？」　賴清德：大家每滴汗不白流

扯！　國民黨女戰神「陳玉珍研究室」竟想改成SPA館

周思齊遭出征！黃國昌嘆「過意不去」

更多熱門

相關新聞

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

民進黨立委黃捷8日備戰《選罷法》修正案，清晨便前往內政委員會，卻被藍營曝光監視器畫面，指控她破壞門鎖佔領主席台，立法院長韓國瑜也說要查，並預告將於9日公布調查報告。黃捷反擊，公布內政委員會召委高金素梅「綁架」議事人員的影片，批評韓國瑜不查，卻反針對她，「我在此要求，如果沒查到我找鎖匠，請韓國瑜公開向我道歉，也請你立即下台，因為你根本不配當國家的立法院長」。

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

鄭文燦1200萬交保！　凌濤批：在外一分鐘都有高度串證可能

鄭文燦1200萬交保！　凌濤批：在外一分鐘都有高度串證可能

拜拜還要擔心是否被統戰？　國民黨挺宮廟發聲了

拜拜還要擔心是否被統戰？　國民黨挺宮廟發聲了

關鍵字：

內政部國民黨

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面