職棒熱來襲！10場例行賽7 ／30花蓮開打　景點拍照打卡贈門票

▲2024中華職棒在花蓮，由台鋼雄鷹、味全龍及統一獅依序擔任主場球隊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮期待已久的職棒例行賽盛事將於7月30日開始， 由台鋼雄鷹、味全龍及統一7-ELEVEn獅依序擔任主場球隊，將精采的10場例行賽移師花蓮辦理，8日在縣府大禮堂舉辦賽前記者會，由台鋼雄鷹啦啦隊wing stars帶來開場表演， 花蓮球星高聖恩、鄭鎧文、林佳緯也分別帶來簽名球衣贈送母校棒球隊小球員，將希望和夢想傳承下去。

▲台鋼雄鷹啦啦隊wing stars擔任記者會開場表演嘉賓。

縣長徐榛蔚表示，運動不僅培養體能，更鍛煉意志與內心的素質，勉勵所有孩子以運動家的精神面對人生。為促使職棒移師花蓮，縣府積極改善球場硬體設備並爭取中央經費讓球場再升級，以提升球賽品質。希冀透過與各職棒球隊的緊密合作，帶動運動觀光產業的發展。另外感謝今年度3支主場球隊，除了將職棒賽事帶到花蓮外，也全力支持花蓮基層棒球發展，辦理棒球教室，由職棒選手親授球技給小球員們，做為標竿激發學童持續向上的動力。

▲統一獅林佳緯（左後三）致贈簽名球衣給母校太巴塱國小棒球隊小球員。

花蓮縣政府除了招待本縣弱勢團體、基層棒球隊球員、銀髮族到場觀賽外，更邀請大家一起進場力挺職棒，進行「球票兌換」活動。凡在2024花蓮觀光活動年曆中提及任一花蓮景點拍照，在花蓮縣政府臉書索票貼文下留言，上傳景點照片，並＃hashtag「花蓮縣政府挺職棒」及年曆中地點或活動名稱，於當日兌票時間及地點排隊出示即可兌換當日球票。

▲味全龍鄭鎧文致贈簽名球衣給母校化仁國中棒球隊。

活動方式分為線上搶先申請及當日現場排隊2種如下：

（1）線上搶先申請：每場500張，活動開跑日於活動網站（https://service.hlc.edu.tw/baseball/index.asp）先行登記，即可獲得兌票序號。活動當日持序號及留言畫面，於兌票時間及地點換取球票，相關注意事項請詳閱活動網站。

（2）活動當日排隊換票：每場600張以上（視線上索票情形調整），當日於兌票時間及地點排隊出示留言畫面，換取球票。

▲台鋼雄鷹高聖恩致贈簽名球衣給母校光復國中棒球隊。

球賽當日開打前2小時於教育處德興棒球場外一壘外側區域開始兌票，每日僅可兌換當日場次球票，家長帶小孩到現場排隊出示留言畫面，也可換票入場觀賽。