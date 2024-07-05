球迷衝管制區！冰粽砸FA蓁蓁粉腿　嗆「為何Josh可以」告保全施暴

▲球迷在新莊棒球場和保全發生衝突。（資料照，人物和事件無關／記者李毓康攝）

記者戴上容／新北報導

40歲的許姓男子自稱是20年來死忠的富邦悍將球迷，端午節時（6月10日），他帶著16顆冰粽要送給悍將啦啦隊Fubon Angels消暑，但他不僅跨越禁區，還直接把冰粽丟在啦啦隊成員蓁蓁的腿上，因此被工作人員制止。許男聲稱，遭陳姓球場工作人員出拳攻擊了胸口，因此前往新莊分局中港派出所報案，警方依規定受理並依法偵辦。許男今5日在臉書上發文，質疑為什麼知名YouTuber「台南Josh」可以這麼做，自己卻不行，引起網友熱議。

許男在臉書上發文表示，事件發生在上月10日，當天是富邦悍將對上中信兄弟的例行賽，許自稱是從興農牛開始追隨球隊已有20年，當天見天氣炎熱，適逢端午節，於是貼心購買了16顆冰粽，要送給Fubon Angels消暑。



由於許男曾看到台南Josh與啦啦隊成員安娜合影的新聞影片，他認為自己也可以這麼做，因此跨越禁區將冰粽直接丟在女團員蓁蓁腿上，讓蓁蓁當場傻住，許男後來被工作人員驅離。

▲▼網紅台南Josh和啦啦隊女孩安娜合影 。（圖／翻攝自Josh、安娜的IG）

許男說，當下他被告知不能進入啦啦隊女孩的區域，這讓他感到不服，賽後質問球團人員「為什麼Josh可以？」引來29歲陳姓球場工作人員關切，並聲稱陳男在眾目睽睽下出手毆打他胸口。

雖然球團人員解釋，Josh是球團事先邀請合作的，所以被允許進入禁止區域，但許男仍對陳姓工作人員提告，許男並提出三項要求：首先要求中華職棒聯盟應帶上「禮物」向他正式道歉，否則其他形式的道歉都不接受；其次，他指責富邦悍將球團未公開與台南Josh的合作，讓他這個20年的球迷感到心寒。最後，他質疑新莊分局為何在球賽結束後人潮較少時，情況反而更危險，導致他遭受暴力攻擊，要求新北市警察局追究中港派出所員警的失職，所長和副所長也要連帶處分。

▲ 許男在臉書投訴爆料 。（圖／翻攝自爆料公社）

對此，新莊分局表示，當時到場時雙方已無衝突，因此並未打開密錄器，球場監視器也未拍攝到雙方爭執畫面，許男也未提供驗傷單，但警方事後仍依規定受理，並將陳男依傷害罪函送法辦。