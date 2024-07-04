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台南芒果再掀搶購熱潮　黃偉哲東森電視購物叫賣12公噸完售

▲台南市長黃偉哲特別親自北上，參加電視購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果，2000箱計12公噸芒果完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特別親自北上，參加電視購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果，2000箱計12公噸芒果完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏日消暑盛品台南芒果開賣囉！4日台南市長黃偉哲特別親自北上，參加電視購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果。

為了因應廣大消費者的需求，東森農產此次備貨2000箱計12公噸芒果線上開賣，現場電話聲絡繹不絕，40分鐘就完售供不應求，讓主持人又驚又喜，盛讚黃偉哲不愧是台南芒果的「最佳銷售員」！叫賣一哥有夠讚！

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▲台南市長黃偉哲特別親自北上，參加電視購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果，2000箱計12公噸芒果完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南芒果產量全台第一，每兩粒芒果就有一粒來自台南，被稱為芒果的故鄉。再次感謝東森購物台直播銷售台南芒果，協助果農行銷，透過直播通路帶動宅經濟，將農產品新鮮直送到消費者手上，也正是台南芒果的好品質，才能讓對品質要求嚴格的購物平台，連續6年推薦上架。

黃偉哲市長強調，台南芒果的好滋味不僅要推薦給全國消費者，更要分享給全世界，因此日前他率農業局團隊快閃式的前往新加坡、馬來西亞、日本三國，為上架於國際超市通路的芒果進行推廣行銷，目前預約訂單接踵而至，未來除愛文外，也將持續拓展金煌、西施等品種，讓民眾可以嚐到更多不同風味的芒果。

▲台南市長黃偉哲特別親自北上，參加電視購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果，2000箱計12公噸芒果完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，今年度芒果受到氣候影響，產量較去年略減，收成預計６萬多公噸，但芒果美而甜，口感結實、風味濃郁、品質絕佳，台南芒果產季將持續到7月中旬後，呼籲喜愛芒果的饕客提早訂購，以免向隅。

農業局指出，東森農場本次選用每箱6公斤約16至18顆的果品，深受消費者喜愛，果實大小一次一顆一人品嚐份量剛剛好，芒果香氣味濃厚，果肉細緻Q彈，尾韻甘甜，冰鎮後食用味道香甜而不膩，夏日品嚐無負擔！

▲台南市長黃偉哲特別親自北上，參加電視購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果，2000箱計12公噸芒果完售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局進一步說明，每年東森農場嚴選來自南化專門外銷的愛文芒果，由於台南日照充足，加上南化地區氣候較平地低2度，且種植於排水性極佳的山坡地形，造就南化愛文芒果擁有濃郁香氣、甜而不膩、果肉結實有Q度等特色，入口後韻還有一股淡淡微酸，纖維細小，今年芒果評鑑奪冠區域就在南化，相當難得！

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