　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

第5次調整票價！　上海迪士尼暑期門票「狂飆」至3246元

▲上海迪士尼煙火秀。（圖／CFP）

▲上海迪士尼煙火秀。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海迪士尼樂園近日單張一日門票價格調整至719元（人民幣，下同，約台幣3246元），引發不少遊客直呼「太貴了」。迪士尼客服工作人員2日表示，719元的門票屬於「高峰日」價格，涵蓋了夏季大部分日期和部分假日。

據《魯中晨報》報導，網友上傳的圖片顯示，整個7月，上海迪士尼的門票價格均為一張719元。對此，多名網友在評論區曬出了先前購買的迪士尼門票截圖，價格從200多元到500多元不等（約台幣903元至2257元）。

▲▼上海迪士尼暑期門票狂飆至3246元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼不少網友表示，上海迪士尼單張票價調整至719元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼上海迪士尼暑期門票狂飆至3246元。（圖／翻攝自小紅書）

還有人表示，「去過最便宜的一次，實付206元（約台幣906元），還送了88元的餐券（約台幣397元）」、「我第一次去是2019年，我記得很清楚，370元一張票（約台幣1386元），現在的票價簡直太可怕了」。

重慶一名肖小姐（化名）表示，自己是去年12月去的，當時買的早鳥票價格為539元（約台幣2433元），「去的那天還是週六，感覺目前719元的高峰日價格的確較貴，如果打算再去上海迪士尼玩，我肯定不會選擇暑假這樣的高峰期，會錯峰去。」

上海迪士尼的工作人員表示，「7月和8月都屬於『高峰日』，『高峰日』票價的話，全票是719元，兒童票是539元，像寒暑假、國慶節、過年以及其他假日，票價可能都會比平時高點，最貴的門票價格在『特別高峰日』，售價為799元（約台幣3607元）。」

▲上海迪士尼重新開園。（圖／CFP）

▲▼上海迪士尼總是能吸引大批遊客。（圖／CFP）

▲上海迪士尼。（圖／CFP）

上海迪士尼度假區公告，自2024年11月24日起，在目前的四級票價結構上增加539元和659元兩級票價，從而調整為六級票價結構。新六級票價結構的票價依序為475元、539元、599元、659元、719元及799元（約台幣2144元、2433元、2975元、3246元、3607元）。

報導指出，這是上海迪士尼樂園自2016年開園以來，第五次調整票價。

上海迪士尼樂園上次調價是去年6月23日，價格分別為，「常規日」門票475元，「特別常規日」門票599元，「高峰日」門票719元，「特別高峰日」門票799元，涵蓋部分華人法定假日放假及調休期間、樂園特別活動日及夏季部分日期。

上海迪士尼樂園在2016年開園之初，實施的是兩級定價體系，平日門票370元（約台幣1386元）、高峰票499元（約台幣2252元）。

ET快訊
殺單親媽還姦屍　台中男「吃威而鋼忍不住」提再審
快訊／石碇茶農搭流籠　墜谷死亡
「喪屍菸油」入侵台灣　可鏘到「身體對折」成夜店新寵
薔薔認了「斷聯妹妹！」　揭爸爸給上百萬：她全花光
快訊／跟家人喝酒到一半...台中女3F墜2F　頭部重創卡露台
獨／性侵女兒100次！逼整形成小三　北市狼父死了
高雄師性侵16童　掐乳拍SM...最小才9歲！重判18年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

第5次調整票價！　上海迪士尼暑期門票「狂飆」至3246元

中菲船隻碰撞「菲方索賠3176萬」　陸外交部：應承擔後果

退房租遭辱罵！女大生輕生「遺言求討公道」　房東判賠83萬

六旬男子愛喝「生豬血」暈倒數次　醫一看：腦袋爬滿寄生蟲

白俄羅斯加入上合組織　習近平籲鞏固團結力量

等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

逼員工離職！公司把他「關小黑屋4天」…反嗆：我們沒有鎖門

屋頂花園被損壞　住戶發怒竟砍斷「高空工人安全繩」

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

第5次調整票價！　上海迪士尼暑期門票「狂飆」至3246元

中菲船隻碰撞「菲方索賠3176萬」　陸外交部：應承擔後果

退房租遭辱罵！女大生輕生「遺言求討公道」　房東判賠83萬

六旬男子愛喝「生豬血」暈倒數次　醫一看：腦袋爬滿寄生蟲

白俄羅斯加入上合組織　習近平籲鞏固團結力量

等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

逼員工離職！公司把他「關小黑屋4天」…反嗆：我們沒有鎖門

屋頂花園被損壞　住戶發怒竟砍斷「高空工人安全繩」

快訊／印尼103名台人涉詐被逮！　刑事局：11名通緝犯今晚抵台

剛睡醒忘記放飯　小白汪「眼神冒殺氣」低頭逼視：早餐呢？

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她：下次記得讓

百歲醫生的人生智慧：「每件事都有它的時間，我們無需強求去理解」

選罷法下週一再戰　柯建銘：議事人員可先離開了

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

爆「從小被痛打」！孫安佐不認狄鶯溺愛：我媽超恐怖

(G)I-DLE薇娟甜美私服帶貨新包Cinch！席德妮史威尼好身材曬Jimmy Choo

日本第4座！　九州川內核電廠1號機服役逾40年

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝與教授有染

夾包哥遇刺亡！舞伴：不是我丈夫做的

中金30歲女員工離世！每月要還超22萬房貸

女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上急速翻轉墜地

西安交大優秀畢業生　被爆跟副教授有染

10歲男孩自學電機工程「賺4.5萬元」

正宮帶閨蜜抓猴　進門發現丈夫左右為男

連勝文：不要做憤世嫉俗的鍵盤俠

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

退房租遭辱罵輕生！女大生遺言求討公道

等了9年！腦麻兒起身緩步前行 父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

逼員工離職！公司把他關小黑屋4天

更多熱門

相關新聞

TOYOTA大改款Camry台灣上市

TOYOTA大改款Camry台灣上市

TOYOTA總代理和泰今（4）日正式在台發表全新第9代Camry，並為其開出98.5萬起的建議售價；在中大型房車選項日漸減少的當下，Camry不僅挾著最新油電科技而來，並有著更加吸睛的外觀設計、以及更為豐富的內裝配備，讓國內房車買家多了更為優質的選擇

年薪百萬「吃飯都不用看價錢？」　全場哭：根本超微薄

年薪百萬「吃飯都不用看價錢？」　全場哭：根本超微薄

上海海事局發布航行警告　福建艦可能第3次海試

上海海事局發布航行警告　福建艦可能第3次海試

上海「遠東第一監獄」搬遷　「十座足球場大」4000囚室配絞刑場　　

上海「遠東第一監獄」搬遷　「十座足球場大」4000囚室配絞刑場　　

黑卡會員怒「肉品、海鮮變貴」：不如去其他賣場

黑卡會員怒「肉品、海鮮變貴」：不如去其他賣場

關鍵字：

迪士尼上海門票價格遊樂園

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面