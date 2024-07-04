第5次調整票價！　上海迪士尼暑期門票「狂飆」至3246元

▲上海迪士尼煙火秀。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海迪士尼樂園近日單張一日門票價格調整至719元（人民幣，下同，約台幣3246元），引發不少遊客直呼「太貴了」。迪士尼客服工作人員2日表示，719元的門票屬於「高峰日」價格，涵蓋了夏季大部分日期和部分假日。

據《魯中晨報》報導，網友上傳的圖片顯示，整個7月，上海迪士尼的門票價格均為一張719元。對此，多名網友在評論區曬出了先前購買的迪士尼門票截圖，價格從200多元到500多元不等（約台幣903元至2257元）。

▲▼不少網友表示，上海迪士尼單張票價調整至719元。（圖／翻攝自小紅書）

還有人表示，「去過最便宜的一次，實付206元（約台幣906元），還送了88元的餐券（約台幣397元）」、「我第一次去是2019年，我記得很清楚，370元一張票（約台幣1386元），現在的票價簡直太可怕了」。

重慶一名肖小姐（化名）表示，自己是去年12月去的，當時買的早鳥票價格為539元（約台幣2433元），「去的那天還是週六，感覺目前719元的高峰日價格的確較貴，如果打算再去上海迪士尼玩，我肯定不會選擇暑假這樣的高峰期，會錯峰去。」

上海迪士尼的工作人員表示，「7月和8月都屬於『高峰日』，『高峰日』票價的話，全票是719元，兒童票是539元，像寒暑假、國慶節、過年以及其他假日，票價可能都會比平時高點，最貴的門票價格在『特別高峰日』，售價為799元（約台幣3607元）。」

▲▼上海迪士尼總是能吸引大批遊客。（圖／CFP）

上海迪士尼度假區公告，自2024年11月24日起，在目前的四級票價結構上增加539元和659元兩級票價，從而調整為六級票價結構。新六級票價結構的票價依序為475元、539元、599元、659元、719元及799元（約台幣2144元、2433元、2975元、3246元、3607元）。

報導指出，這是上海迪士尼樂園自2016年開園以來，第五次調整票價。

上海迪士尼樂園上次調價是去年6月23日，價格分別為，「常規日」門票475元，「特別常規日」門票599元，「高峰日」門票719元，「特別高峰日」門票799元，涵蓋部分華人法定假日放假及調休期間、樂園特別活動日及夏季部分日期。

上海迪士尼樂園在2016年開園之初，實施的是兩級定價體系，平日門票370元（約台幣1386元）、高峰票499元（約台幣2252元）。