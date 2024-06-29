龍德宮四媽祖遶境金門！氣質仙女團扶轎　750名信徒跨海隨香20KM

▲桃園龍德宮媽祖到金門出巡。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

以「仙女團」著名的桃園龍德宮媽祖，今年6月28日特地來到金門進行4天3月的遶境活動，這次比照往年南巡規格，共有750名信徒跨海隨香，預計徒步環島20公里，場面相當壯觀。

桃園龍德宮每年初春時節都會舉辦媽祖遶境活動，由氣質出眾的「仙女團」扶轎、精嚴的陣頭一路護衛鳳輿，徒步4百公里往鹿港天后宮進香，壯觀的隊伍廣受矚目。繼往年前往澎湖、馬祖遶境圓滿後，今年更於28日前往金門，進行4天3夜的遶境。

廟方表示，這次到金門比照每年四媽祖南巡進香9天8夜遶境規格，陣頭行伍全員到齊，相當盛大，出發時旌旗颻颺，萬事俱備，大家朝向大海吶喊「金門，我們來啦！」，共有750餘名信徒們滿懷期待，搭乘飛機隨香，聽聞要走過「金門大橋」穿越海上隨香壯舉（往返超過10公里），都覺得「太酷了」，廟方也不禁作詩一首「金門大橋實浩瀚，全程徒步履艱難，十公里路攜往返，七百信眾最有感」。

廟方指出，從一開始前來金門瞭解信俗文化，探尋香路、規劃行程，加上安排住宿到訂購機票，確實耗費很多心力，只希望將所有行程週全。所幸，處處得逢貴人，更有縣政府的大加支持，令管委會們都深具信心，此行有7百多位善心善願參與團員，他們會在大小金門戰地路上，唱著「桃園四媽祖起馬曲」，讓離島「巡安三部曲」最終回圓滿完成。