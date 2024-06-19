台電20電廠頒發獎助學金逾6000萬元　水里、魚池508弱勢生獲299萬

▲台電聯合20電廠頒發獎助學金逾6千萬元，1.6萬學子受惠，圖為水里鄉地區頒獎情形。（圖／台電公司提供）

記者高堂堯／南投報導

台電自1990年設立獎助學金，迄今超過30年、累計幫助50萬名學生求學及追尋人生未來夢想，已發出近20億元「追夢基金」，今年再度串聯全國從北到南、從本島到離島共20座水力、火力及核能電廠，發放超過6000萬元獎助學金，共1.6萬人受惠。

台電有19座電廠於14日同步舉行「夢想併聯 2024台電獎助學金頒獎典禮」，南投縣由明潭電廠及大觀電廠主辦，聯合水里鄉地區國中小學各校、地方首長、民意代表及南投家扶中心共襄盛舉，並由水里商工學生呈現才藝成果演出，帶動現場氣氛，頒給295名學生約170萬元，魚池鄉地區則另於18日舉行頒獎典禮，213名學生獲約129萬元。

台電表示，該公司除肩負穩定供電職責，也持續善盡企業社會責任，自1990年設立的獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學生，依獎項及個別學生情形設5類獎項，頒發額度最高3萬元、特別助學金最高5萬元，期盼受獎學生長大茁壯也能幫助他人，創造社會正循環。

此外，113年度南投家扶中心-水里服務處共有10名（高中5名、大專5名）經濟弱勢學生獲台電獎助學金挹注，讓孩子得以安心就學；中心為培力獲獎學生們憑己力回饋社會，自4月啟動每月至少1次裝備課程的培訓，以利9月前進部落進行「身體自主權」主題宣導活動的推廣，預計會進行4場次，希望讓10名學生從中獲得多元的生活體驗與人際互動機會，及試著運用兒童能夠吸收、理解的方式將「尊重他人的身體界線」等重要觀念，紮根於部落兒童心中，及達到雙方互為給力的延伸服務效果。