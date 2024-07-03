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力拚觀旅垃圾減量 　到南投旅宿自備盥洗用品、租借循環杯各有好康

▲「南投綠旅，減塑好行」宣導列車開進水里鄉。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「南投綠旅，減塑好行」宣導列車開進水里鄉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣環保局積極推動垃圾源頭減量，並於今年擴大辦理「南投綠旅‧減塑好行」活動：全國民眾即日起到南投縣合作旅宿業者或縣內任一間旅宿店家，只要自備旅宿盥洗用品住宿並拍照，上傳至環保局臉書粉絲團（活動專頁），就有機會抽中最大獎咖啡機等豐富獎品，在旅行享樂的同時也能實踐環保、為愛護地球盡一份力。

縣府環保局2日在水里鄉車埕鐵道文化廣場舉辦「南投綠旅、減塑好行」宣導列車啟動儀式，由局長李易書主持，縣議員陳淑惠、黃春麟、王秋淑，水里鄉長葉銘豐，還有響應環保政策的福容徠旅等眾多旅宿店家，以及車埕商圈業者都到場共襄盛舉，眾人將各自單位店家銜名插牌插進「南投綠旅減塑好行」列車，象徵活動全面開展。

▲「南投綠旅，減塑好行」宣導列車開進水里鄉。（圖／南投縣政府提供）

李易書表示，南投每年吸引上千萬國內外眾多觀光客到訪，伴隨而來的是垃圾量增加，但卻需仰賴其他縣市協助焚化處理，造成垃圾處理問題嚴峻；而中央明訂114年1月1日起，旅宿業及其他住宿業不得再主動提供一次用旅宿用品，包括容量小於180毫克的液態盥洗及保養用品，還有牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、梳子及浴帽等個人衛生用品，或須以收費方式提供有需要的消費者。

▲「南投綠旅，減塑好行」宣導列車開進水里鄉。（圖／南投縣政府提供）

環保局指出，目前已輔導全縣45家旅宿業者提前實施不提供一次性旅宿用品，而「南投綠旅、減塑好行」活動則鼓勵消費者提前配合，即日起到9月底，只要到南投縣旅宿時自行準備盥洗用品，拍照上傳到南投縣環保局臉書粉專，即可參加抽獎，最大獎是高級咖啡機一台。

環保局也媒合水里車埕商圈5家業者，提供循環杯租借服務及自備環保杯等優惠活動，且租借免費、可甲店借乙店還，更能一次折價10元的消費金額，優惠將持續到10月底。

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