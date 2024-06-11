淡水清水祖師夜訪...陣頭互嗆：撞怎樣的　15歲少年竟亮刀助陣

記者陳以昇、劉人豪／新北市報導

俗稱「淡水大拜拜」的淡水清水巖清水祖師遶境，昨（10）日展開「暗訪」，期間有陣頭成員推擠發生口角衝突，在後方的15歲張姓少年亮出刀械助陣，影片在網路瘋傳，警到場後帶回亮刀的張姓少年偵訊，依違反社會秩序維護法偵辦。

▲淡水清水巖清水祖師遶境，陣頭成員亮刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

影片中，雙方在路中央發生推擠，其中有成員嗆「撞怎樣的啦」，隨後喊「安那(台語)，X」，旁邊也有人勸架「好了啦」，站後方的15歲少年亮刀助陣，之後雙方似乎稍有冷靜，未爆發更進一步的衝突。

▲男被帶回，依社維法偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，臉書專頁「靠北宗教」發布清水巖祖師遶境影片中，於中山路前發生推擠發生口角衝突，其中有陣頭成員有亮刀行為，於是前往淡水區英專路與清水街口，10日23時29分發現亮刀的張姓少年，少年主動交付所攜帶的摺疊刀1把，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

▲男亮出的摺疊刀。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方強調，本次遶境勤務由分局長彭正中親自坐鎮指揮，動員近400名警、民力維安，本分局重申將貫徹「強勢執法」的立場，對於任何不法行為或滋事分子，一定當場依法逮捕嚴辦，堅定地守護遶境秩序與民眾安全。