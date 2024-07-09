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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

領照有線電視台涉20億詐騙案　黃國昌轟NCC：還要查多久？！

▲▼卓榮泰 陳耀祥 黃國昌 行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者歐承翰／台北報導

虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」詐團案如雪球般愈滾愈大，甚至爆出有線新聞台牽涉其中。對此，民眾黨立委黃國昌9日在總質詢時痛批，現在不法獲利20幾億的竟是領得NCC執照的有線電視台，幫詐團散播假新聞，讓無辜民眾購買「垃圾」虛擬貨幣，他質問NCC主委陳耀祥，能不能在卸任前處理完？陳耀祥僅強調，現在正進行當中，「我只能這樣講」。

行政院長卓榮泰9日到立法院進行施政方針報告，黃國昌質詢時指控，不法詐欺所得20幾億的「ACE王牌交易所」，竟然在洗錢的網絡中發現三立牽涉其中，「宜篆公司」不僅設立在三立大樓，還跟三立合資，監察人更是三立指派的。

黃國昌質疑，過去在討論打詐時，是網路上有很多不實的資訊，所以要求網路平台去除不實資訊，而現在幫詐騙集團散播假新聞，讓無辜的社會大眾去買那些垃圾的虛擬貨幣，不法獲利20幾億的竟是領得NCC執照的有線電視新聞台。他質問卓榮泰，總統賴清德曾說，「打詐、掃黑、肅貪」是政府的重要任務，這屬不屬於現在政府要嚴厲打詐的對象？該如何處置？卓榮泰則回應，法務部和內政部皆有處理這件事情，現在都仍在進行中，細節他現在不宜多說。

黃國昌反駁，現在不是進行當中，這叫已經進行結束了，檢察官已經起訴了，偵查已終結，在起訴的犯罪事實裡證實，這間「宜篆公司」在詐欺洗錢網絡當中，「但是沒有然後了」，希望法務部要追查下去。

他也詢問NCC，這是有線新聞台，是拿到國家特許的，該如何處置？陳耀祥回應，案件正在處理當中，正在行政調查，有沒有黃國昌委員所述的事實查證，NCC要調查清楚。

黃國昌痛批，三立政論節目和詐團假新聞平台Potato Media強強聯手，這是檢察官說的，「詐騙集團成立的內容農場和三立合作，這件事情NCC要查多久？」他質問陳耀祥，這麼簡單的事，卸任前能不能處理完？陳耀祥則再次強調，現在正進行當中，「我只能這樣講」。

▲▼卓榮泰 陳耀祥 黃國昌 行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委陳耀祥（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

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ACE王牌交易所黃國昌NCC三立卓榮泰陳耀祥

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