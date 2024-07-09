鄭文燦涉貪案拖7年沒辦！　卓榮泰：社會難免有同樣想法

▲立法委員黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

桃園市長、海基會前董事長鄭文燦爆出涉貪，法院裁定500萬元交保，但該案其實已過去7年，如今才開查，民眾黨立委黃國昌今（9日）質詢時，針對此議題問行政院長卓榮泰，當初為什麼這個案子被簽結，為什麼這個案子沒辦法動？為什麼譯文會流出去？這些不需要查嗎？卓則說，「社會大眾難免有這種想法」，法務部可以去了解。

黃國昌質詢時指出，鄭文燦在上個週末的時候，涉貪、法院裁定500萬元交保，從法院發布的新聞稿非常清楚的表達，他有收受500萬元不當的金流，這件事情有必要提醒卓榮泰注意，他也問卓榮泰，接下來就是交給司法偵辦，都尊重，但問題是，這個土地開發弊案受賄的情節，在2017年9月的時候就有監聽譯文了，2017年9月也找到金流了，在那個時候就應該要偵辦了，為什麼案子被壓下來？這件事情很嚴重，攸關整個司法信譽，為什麼當時的案子無期而終，沒辦法約談？這件事情有掌握嗎？

卓榮泰說，「委員心中的疑慮，社會大眾難免有這種想法，我也認為，檢調單位有他辦案的順序、步驟等等，但是在適當時間，在案件…」，此時黃國昌打斷，「所以事隔6、7年是適當的時間嗎？」卓榮泰則說，「我是說適當的時間，可以對外說明案子的話，對案件的釐清會更有幫助」。

黃國昌說，除了目前鄭文燦的案件外，這個牽涉到法務部，處理該案時有沒有人壓案？是消息有洩漏嗎？過了一年的時間鄭文燦把500萬還回去，還有洩密問題？卓回，「徹查法務部長？」黃說，「不是，當初為什麼這個案子被簽結？為什麼這個案子沒辦法動？為什麼譯文會流出去？這些不需要查嗎？」。

卓榮泰表示，除了檢調單位的程序，民主的台灣應該沒有要壓任何案子，該案子除了法律對於該案的釐清外，對過去的處理程序，行政上有沒有必要去做檢討，法務部可以去了解。

黃國昌指出，「法務部有義務要調查嘛！對不對！」，這件事情事關重大，對司法的信任給全體國人一個交代，到底是怎麼發生的？需要給社會一個清楚的交代。

