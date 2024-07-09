毒蟲「性侵1歲女嬰」致下體嚴重損傷！　還把她打到腦出血

▲泰國一名36歲男子在吸食過量安非他命後，竟毆打、性侵一名年僅1歲9個月的女嬰。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名36歲男子在吸食過量安非他命後，竟毆打、性侵一名年僅1歲9個月的女嬰，造成她下體嚴重損傷、腦出血昏迷。目前涉案男子已遭警方逮捕，並承認自己犯下罪行，且有毒癮長達20多年。

根據泰國媒體報導，這起事件發生在泰國中部那空那育府，女嬰的阿姨表示，孩子的父母長年在外地工作，孩子就交由另一名值得信賴的熟人照顧。

女嬰的阿姨說，事發當天與兇嫌有親戚關係的鄰居打電話告訴她，女嬰摔下樓梯被送到醫院，結果趕到醫院後發現女嬰因為腦出血陷入昏迷，全身包含手臂、雙腿、背部和臉部佈滿瘀青，明顯不像摔下樓梯造成。

醫生告訴家屬，女嬰曾遭到毆打和性侵，下體有嚴重損傷。

孩子的父親說，今年18歲的他在另一個省份工作，所以拜託妹妹，也就是孩子的阿姨幫忙找人照顧女嬰，沒想到卻發生這種事情，看到女兒全身傷痕還被性侵，他心痛不已，發誓要盡最大的努力追查此事。

警方指出，在調查期間兇嫌承認毆打和性侵女嬰，供稱自己是在吸食安非他命後才犯下如此罪行，而他有毒癮已20多年。目前警方已經將犯案男子逮捕，準備進行起訴。

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