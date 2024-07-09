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6人揪團出國「同行友半夜揉胸」卻裝死　她全程崩潰：一直想吐

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今氣憤表示，母親跟大阿姨、小阿姨和她們女兒日前跟團出國，同行的還有小阿姨的男性友人，怎料第二天晚上，該男竟偷偷起身摸母親的胸，還試圖拿她的手摩擦重要部位，事後更裝傻不認，為了不想把氣氛弄僵，母親強忍著不適，直到回國才哭著向她傾訴。

女網友在Dcard怒道，這次出遊是小阿姨揪母親的，同行共有6人，除了自家人外，還有一位小阿姨的男性朋友，結果媽媽第一次出國，就被同行的人侵犯，「事情是發生在第二天晚上，大家出去玩得很開心，還聊天配啤酒，當要回各自房間睡時，該男卻突然說，『我自己一個人睡會怕。』」

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由於房間安排是母親跟大阿姨同房，小阿姨跟大小阿姨的女兒同房，所以當時母親轉頭跟大阿姨表態，「我們自己女生，有些事情不方便」，怎料該男不斷在一旁狂盧，說自己已經喝醉了，若半夜嘔吐怎麼辦，無奈之下大阿姨只好同意同房。

沒想到，當晚該男竟偷偷起身，摸母親的胸部，由於她十分淺眠，立刻被此舉嚇醒卻不敢出聲，而對方看母親沒動靜，竟接著拿起她的手要摩擦重要部位，這時母親連忙甩開手，男生才作罷。

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

原PO心疼表示，隔天媽媽一直吐，並告訴小阿姨，結果小阿姨第一反應竟是責怪受害者，直呼「為什麼妳不大叫？為什麼妳不講出來？」然後接著才去質問男生，但對方全程裝傻不認。

女網友不禁搖頭嘆，「媽媽考量到才第二天又是第一次出國，不想氣氛很尷尬，但小阿姨怎麼是先檢討受害人？沒有道歉也沒有站在媽媽這邊，她玩到後面完全沒食慾，一直想吐，回國下飛機後第一件事，是先哭著說終於回來了，我真的超級心疼她。」

對此，網友們紛紛怒回，「小阿姨是垃圾，那個男的也是」、「為什麼做錯事的總是那麼容易脫身？如果媽媽同意，就跟爸爸說吧，全家團結起來，讓小阿姨和她男友知道不能隨便欺負人」、「有夠離譜」、「想辦法提吿，哭完了，快點處理」、「我會鬧大！喝醉酒不會去找自己的女人嗎？什麼事情都推給喝醉，沒弄到全部人都知道，不要放過他」。

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