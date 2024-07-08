38歲男「直播中遭槍殺」！2槍手突闖入鏡頭　下秒掏槍射擊畫面曝

▲2名戴著口罩的槍手突然出現在鏡頭內，下秒隨即掏槍擊斃被害人。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子7日晚間在直播時，遭到2名槍手射殺，而這個過程都被直播畫面記錄下來。警方獲報趕往現場後，隨即將中彈男子送醫，但經搶救仍不治身亡。而男子的「死亡直播」隨即被網友備份轉傳，引發譁然。

根據thethaiger報導，泰國東北部黎府一名38歲男子烏德（Ronnachai Ood Sadanae）7日晚間在公園直播，沒想到卻遭一旁的2名槍手槍殺。警方獲報趕往現場後，發現滿地血跡，同時將倒地的烏德送往附近醫院搶救。

烏德身體與頭部一共中了3槍，送醫搶救後仍不治身亡。而他在直播中被槍手槍殺的片段也被記錄下來。

烏德的22歲朋友塔（Ta）告訴媒體，烏德當晚10時邀請他到家裡參加派對，並在晚上11時左右要求他和另一名朋友一起到公園放鬆。當時烏德曾說，有人想殺自己，但塔和另一名朋友都以為他在開玩笑。

塔也說，他很驚訝烏德主動提議去公園，因為烏德患有痛風，已經1個多月沒有出門了。根據塔的說法，烏德在公園直播時曾對著鏡頭挑釁地說，如果有人想殺他，就來找他。

隨後塔發現有2名男子靠近烏德，他原以為那些人是巡邏中的警察。沒想到烏德突然對兩人說，「來啊！殺了我啊！」隨後2名槍手迅速掏出槍枝，其中一人開槍射擊烏德。槍手犯案後逃回他們的皮卡車，直接離開現場。

塔表示，他認識烏德才4到5個月，之前在其他府工作，是受到烏德邀請，才會來到黎府。他直言，烏德應該早就預料到自己會被殺，所以當晚就算下雨，他仍堅持去公園。

警方目前正在調查犯案動機以及兇手身分，不過據悉，烏德生前擁有多項前科，並曾因此入獄。