縱容丈夫性侵女兒！　諾貝爾獎女作家孟若：不關我的事

▲2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟若（Alice Munro）的女兒史肯納（Andrea Robin Skinner）投書媒體控訴童年遭孟若第二任丈夫性侵，且母親在知道真相後仍視若無睹，更稱「這是女兒與繼父之間的事」與她無關。

綜合外媒報導，史肯納投書加拿大《多倫多星報》（Toronto Star）控訴，在1976年她年僅9歲的時候，孟若的第二任丈夫、她的繼父佛瑞姆林（Gerald Fremlin），趁著孟若外出時闖入她的房間，趁她睡覺時性侵得逞。

當時佛瑞姆林已經50多歲，且至此之後就時常朝史肯納伸出魔爪，甚至趁著開車時露出下體，還告訴史肯納自己有多喜歡附近社區的其他小女孩，甚至大談他與孟若的性事。史肯納說，這一切持續到她青春期才結束，「他（佛瑞姆林）就是個戀童癖性侵犯。」

史肯納說，她一直不敢告訴母親真相，怕受到母親責怪，但她升上大學後卻患上暴食症，還會嚴重失眠和偏頭痛。史肯納25歲時，終於鼓起勇氣告訴孟若真相，但孟若的反應卻讓她感到更絕望，「就像我原先所擔心的，她彷彿早就知道這段婚姻被背叛。」

史肯納表示，孟若告訴她「這一切都太晚了」，如果要她因此否定她對丈夫的愛、要她為了孩子犧牲自己的幸福，那就是服從了「厭女文化」的傳統要求，更稱「這是女兒與繼父之間的事」與她無關。

史肯納至此切斷與母親的聯繫，最後在2005年看到孟若在專訪中大讚丈夫佛瑞姆林．才毅然決然報警，指控繼父的罪行。佛瑞姆林也在同年承認犯下強暴猥褻罪行，當時已高齡82歲的他被判緩刑2年。

不過，礙於孟若當時的名氣，這件事幾乎不曾被提起，也沒有人敢提起。史肯納說，「我想要的是一些記錄下來的真相和公開證據，證明我不該遭受發生在我身上的事。我也希望人們談論我母親時，會提到這個故事、我的故事。」

孟若今年5月13日晚間在加拿大安大略省的安養院過世，享耆壽92歲。她生前以短篇小說聞名，被譽為「當代短篇小說大師」，更是第13位榮獲諾貝爾文學獎的女性作家，也是首位獲此殊榮的加拿大人。