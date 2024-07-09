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社會 社會焦點 保障人權

告男公關撿屍性侵！她找女室友作證卻大逆轉...就地嘿咻傳呻吟聲

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲女子指控牛郎店男公關撿屍性侵，結局大逆轉。（示意圖／取自123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子前年（2022年）泡牛郎店，事後自稱喝醉失身、告1名坐檯男公關涉嫌撿屍性侵，但2人投宿的旅館經理證稱沒看到任何女生哭哭啼啼跑出飯店，女方更被自己女室友吐槽帶男公關回家、直接在地板上嘿咻呻吟，台北地院最後僅認定男公關A走女方遺失的手機、判罰1萬3000元，男方所涉乘機性交罪嫌獲判無罪，可上訴。

本案發生於前年7月4日，女方和姊妹淘當天上午7點多結伴光顧北市1家牛郎店喝酒，點1名李姓男公關坐檯。女方事後指控，當天中午李男見她爛醉、同伴已先離開，就把她帶到旅館開房性侵，她意識昏沉無力反抗、有哭著說不要，李男還拿她的現金付房錢。

李男喊冤稱女方合意性交，並描述彼此嘿咻姿勢佐證女方當時很清醒。女方反駁表示不記得遭性侵細節，但記得自己醉得走不動、李男很強硬進入等過程，她是哭著從旅館走回家。

不過法官勘驗旅館監視畫面，赫見女方不但自己筆直走進旅館，還低頭看手機、安靜等候李男辦理入住登記，搭電梯時女方雖一度身形搖晃，仍沒癱軟在李男懷裡或蹲坐在地，當天下午接近2點，女方獨自走路離開旅館，神情也無異常。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子提告聲稱遭牛郎店男公關性侵，卻被監視影像和證人證詞打臉（示意圖／取自免費圖庫123RF）

當天值班的旅館經理和服務生證稱，沒看到包括本案女方的任何入住的女生哭哭啼啼跑出飯店，若有女性醉倒癱軟被男人帶來開房，旅館通常會拒收以免出事，尤其大白天喝得醉茫茫來的，更明顯有問題，但當天都沒這種狀況。

女方找女室友作證，企圖證明李男先帶她回家被室友撞見，才改去旅館開房。但室友卻說女方帶李男回家吵醒她，女方和李男隨即走出房間，忘了把門帶上，直接在門外地板嘿咻，她沒聽見女方呼救說不要，反而清楚聽見女方呻吟。

室友說2人辦完事，女方走進房間拿包包和外套，她覺得很尷尬，決定裝睡到底，所以事後女方向她哭訴遭李男強姦，她「當下覺得挺荒謬的」、不知該說什麼，就是「感覺有點邏輯不對，怪怪的」。

法官認為罪證不足，將李男被控乘機性交犯行判決無罪，但李男另被查出A走女方遺忘在旅館房內的iPhone手機，被女方詢問時還假意協尋、企圖套問開機密碼沒得逞，反被查出手機定位就在李男住處，法官據此依侵占遺失物罪判李男罰金1萬3000元，並沒收或追徵被A走的手機，可上訴。

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