颶風貝羅登陸德州！狂風暴雨釀6死、270萬戶停電　石油港被迫關閉

▲颶風貝羅過境美國德州，休士頓道路慘遭洪水淹沒。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

颶風貝羅（Beryl）上周橫掃牙買加、格瑞那達、聖文森及格瑞納丁等加勒比海國家後，於當地時間8日登陸美國德州，為德州東南部帶來狂風暴雨，其中沿海城鎮馬塔戈達（Matagorda）更因此遭到重創，目前已經造成至少6人死亡、高速公路淹成汪洋、3個石油港口關閉、1300多個航班取消、270萬戶家庭停電。

根據《路透社》、《ABC News》，颶風貝羅襲擊向風群島（格瑞那達、聖露西亞、聖文森）後繞過牙買加南部，導致當地通訊中斷、遊客滯留，帶來狂風暴雨和洪水，在墨西哥和加勒比海地區造成至少11人死亡。美國國家颶風中心（NHC）指出，颶風貝羅是本季以來最早的5級颶風，在襲擊德州馬塔戈達，在颶風減弱後穿越休士頓。

美國國家颶風中心分析，颶風貝羅的路徑可能會導致德州、路易斯安那州、阿肯色州產生龍捲風。

▲▼休士頓的街道和地下道被洪水淹沒，一名市府公務員慘遭溺斃。（圖／達志影像／美聯社）

颶風貝羅目前在美國德州已經造成至少6人死亡。德州副州長帕特里克（Dan Patrick）透露，罹難者包括休士頓在兩起事故中慘遭樹木砸死的54歲男子、74歲女子，以及一名在休士頓市府上班的公務員，他在地下道不幸溺斃，屍體從汽車內打撈出來。

德州是美國境內最大的石油和天然氣生產地，然而受到颶風貝羅侵襲的影響，不僅減緩煉油活動、一些生產地疏散，甚至就連聖體市（Corpus Christi）、加爾維斯頓（Galveston）、休士頓附近等3座主要石油運輸港口被迫關閉，因此原油出口可能會被擾亂，聖體市港船舶通道目前已重新開放，至於休士頓港則預計9日下午恢復營運。

▲颶風貝羅挾帶的洪水淹沒了休士頓的高速公路。（圖／達志影像／美聯社）

電視影像顯示，颶風貝羅帶來的狂風暴雨襲擊了加爾維斯頓、傑克遜湖（Lake Jackson）、自由港（Freeport）等城鎮，風暴最為嚴重的階段過去以後，倒下的樹木堵塞了休士頓的道路，主要高速公路更因洪水氾濫而無法通行。休士頓市長惠特麥（John Whitmire）表示，休士頓大部分地區慘遭洪水淹沒，水位高達25公分。