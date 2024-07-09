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閨蜜女師「校內獵豔」睡了3男高生　被爆瘋狂調情學生爸：遲早被抓

▲▼2閨蜜女師「校內獵豔」睡了3男高生　一見學生爸狂調情：遲早被抓。（圖／翻攝zola.com、高登郡警長辦公室）

▲舒勒（左）與格里森（右）是同事兼閨蜜，如今都被指控與男學生發生性關係。（圖／翻攝zola.com）

記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州爆出校園性醜聞，2名高中女教師與3名男學生發生性關係而被捕。不過，根據學校家長說法，她們倆不僅對男孩瘋狂，還會跟每一位學生爸爸調情，這些行徑在小鎮上早已眾所皆知，被抓到恐怕「只是時間的問題」。

格里森（Railey Greeson）與舒勒（Brooklyn Shuler）都任職於卡爾霍恩市學校（Calhoun City Schools），私下也是好閨蜜，甚至互相擔任彼此的伴娘。她們4日雙雙落網，被指控2021年10月至2022年1月，與3名男高中生發生性關係。

一名學生家長匿名透露，「她們會跟任何一位（學生）爸爸調情。你知道的，笑得太大聲、靠得太近，諸如此類的事情。調情、試著表現地很可愛。她們太無恥了。」

▲▼2閨蜜女師「校內獵豔」睡了3男高生　一見學生爸狂調情：遲早被抓。（圖／翻攝zola.com、高登郡警長辦公室）

▲2名已婚女教師雙雙被捕。（圖／翻攝高登郡警長辦公室）

另一名家長戴克（Audrey Decker）表示，2名女教師對男孩非常瘋狂，「學校裡每個人都知道這件事，還會拿它開玩笑」，她不是故意要有刻板印象，「但你一看她們就知道，她們肯定是大麻煩。」

根據起訴書，2名女教師被指控「員工或代理人進行第一級性接觸」，她們「理應知道這些男孩在學區就讀」，卻仍做出不當行為。儘管文件沒有確切提及，但根據法律措辭似乎可以判斷，男學生年齡已經超過喬治亞的合意性行為最低年齡16歲。

格里森與舒勒被捕後，關押在高登郡立監獄（Gordon County Jail），目前已經交保獲釋。如果罪名成立，2人將各自面臨最高25年有期徒刑，或者高達10萬美元（約325萬元）的罰金。

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