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白宮證實拜登曾「3度會晤」神經內科醫師　否認治療帕金森氏症

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登即將於11月代表民主黨競選下屆總統，豈料6月27日在與川普的首場辯論時，卻因糟糕的表現、呆滯的神情引發外界「逼宮」，外界質疑他的健康狀況與領導能力是否出問題。對於拜登多久看一次醫生、為何帕金森氏症領域神經學家為何8次造訪白宮，白宮發言人在記者會上進行解釋。

▲▼美國總統拜登堅決不退選，認為自己辯論當天失誤只是因為感冒。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登堅決不退選，認為自己辯論當天失誤只是因為感冒。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美聯社》，有鑑於現年81歲的拜登，其健康問題是今年11月美國總統大選的關鍵問題，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）於當地時間8日召開例行記者會，針對外界的疑慮做出詳細解釋，她表示其實拜登每年都要進行廣泛的健康檢查，且總統位於白宮的醫療部門距離官邸只有「幾步之遙」。

拜登在辯論結束後，曾經就表現不如預期的結果進行解釋，認為是因重感冒所導致。對此，現場提問拜登是否曾於6月27日辯論結束後因感冒而就醫。尚皮耶最初解釋，拜登並沒有接受健康檢查；之後，她則又改口稱，拜登曾接受簡單的「口頭檢查」，確定無須進行體檢。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登的健康問題受到外界質疑。（圖／達志影像／美聯社）

尚皮耶於8日的記者會上多次強調，拜登總共看了3次神經內科醫生，而3次會面都與總統年度體檢有關。不過，尚皮耶拒絕透露拜登曾於何處見過該名神經內科醫師，「關於地點，我無話可說」。

《路透社》等媒體翻閱白宮訪客紀錄名單後發現，華特里德國家軍事醫學中心帕金森氏症權威坎納德（Kevin Cannard）曾經於去年8月至今年5月造訪白宮高達8次，且今年1月中還曾與拜登的私人醫師歐康納（Kevin O’Connor）會面，引發外界質疑拜登是否出現罹患帕金森氏症或其他神經系統疾病的跡象。

對此，尚皮耶解釋，並公開拜登體檢報告內容，「根據2月份發佈的總統最新體檢報告，情況並非如此。極其詳細的神經系統檢查再度讓人鬆一口氣，因為並未發現與中風、多發性硬化症、帕金森氏症或上升側索硬化症等相關症狀。報告書由拜登的私人醫師奧康納（O 'Connor）所撰寫，內容也提及拜登表現了出色的精細動作靈活度。」

▲▼美國白宮發言人尚皮耶8日在記者會上回覆外界對於拜登健康問題的提問。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮發言人尚皮耶8日在記者會上回覆外界對於拜登健康問題的提問。（圖／達志影像／美聯社）

至於帕金森氏症權威坎納德為何曾經8次前往白宮？尚皮耶則拒絕證實醫師姓名，更拒絕透露拜訪白宮的原因，僅告訴現場記者，「這是出於安全因素。白宮醫療部門所治療的患者不僅侷限在總統一人，成千上萬的軍事人員來到白宮，他們之中許多人接受白宮醫療部門的治療，所以我們需要格外小心。」

報導指出，8日晚間，奧康納在徵求拜登、坎納德的同意後公布一封信，證實自從拜登就任總統以來，為拜登進行3次體檢的神經內科醫師就是坎納德。不過，奧康納也表示，坎納德去白宮的大部分時間，都是以白宮醫療部門專家身分前往，過去10幾年內治療各種神經系統疾病。

今年1月、也是總統拜登2月份體檢的前幾周，坎納德確實曾在白宮官邸診所拜訪拜登的私人醫師。奧康納強調，拜登的體檢結果並未出現神經紊亂的跡象，「拜登除了年度體檢以外，並沒有看過神經內科醫生。」

另外，當尚皮耶於8日的記者會上被問及，是否可以選擇對外公開拜登完整的醫療紀錄時，她表示，「總統分享了一份非常詳細的綜合醫療報告」，據稱其內容和前總統歐巴馬所提供的內容一致。

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