　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學分科測驗試場分配表公布　周四下午開放看考場

▲▼分科測驗進入第二天，考生準備中。（圖／記者許敏溶攝）

▲分科測驗在本周五、六登場，本周四開放查看考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗將在本周五、六（12、13日）登場，今年共有4.2萬餘人報名，比去年減少110餘人。大考中心今（9日）公布試場分配表，預計本周四（11日）下午2時至4時開放考生查看考場。大考中心表示，有發燒或呼吸道症狀、快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩，考試當日建議考生可自備口罩備用。

大考中心表示，分科測驗試場分配表及考試地點，今天上午9時起公布在大考中心網站「分科測驗試務專區」考試訊息，供考生查覽。請考生務必在今天起到大考中心網站分科測驗「試務專區」，上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。若有任何問題，可在本周六（13日）前致電大考中心（電話02-23661416轉310或608）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，近期COVID-19疫情再起，大考中心表示，若有需要進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、COVID-19快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩；一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩。考試當日建議考生可自備口罩備用，各考（分）區亦會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。

若是分科測驗考試時遇到地震，大考中心表示，已經規劃「繼續考試、就地掩護、緊急疏散」三項應變處理因應，若地震輕微，經判斷不影響考生應試及安全時，請考生保持鎮定繼續考試；若地震搖晃劇烈，經判斷已影響考生應試及安全時，請考生依監試人員指示停止作答，將答題卷與試題本放在桌上於原試場就地掩護，考試受中斷影響部分將延長該節考試時間，由各試場監試人員告知考生。

分科測驗預計本周四開放查看試場，大考中心表示，開放時間周四下午2時至4時；無論考生實際應考日程為哪一天，若要查看試場及座位，都請在規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。各考試地點「試場平面圖」可至大考中心網站分科測驗專區之考試訊息查覽。

大考中心也在網站公布「考生5大應考提醒」及「應考檢查表」。5大應考提醒包括：應攜帶有效證件正本、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、答題卷要簽名、考試鈴響畢停止作答等。而「應考檢查表」則提醒考生的考前準備、考試當日與進場前等相關注意事項。

ET快訊
快訊／身分確認了！　比對齒模「就是唐治平媽媽」
快訊／高中免試入學放榜　「錄取率99.38%」創新高
雙槍殺手棄2車毀證　台南警長認縝密：幾乎沒破綻
周潤發「大腿內側冒2顆大肉球」！　網嚇壞：手臂上盡是包
快訊／團購夯品「日本玄米油」污染物超標！　恐有致癌+基因毒性
快訊／八方雲集明漲價！　每顆貴0.4至0.5元
波音737「機體異常」急轉降桃機！　178人班機延誤13小時
Jennie室內抽菸！　「吞雲吐霧」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

心臟名醫檢舉美女同事丟工作！遭疑打壓工會　振興：個人不當行為

台灣食農產業迎AI潮　好食好事助力加速育成

從江坤俊案看職場婚外情！美女律師總結「3原因」嘆：不意外

高中免試入學放榜　12.4萬人上榜「錄取率99.38%」創新高

6人揪團出國「同行友半夜揉胸」卻裝死　她全程崩潰：一直想吐

快訊／團購夯品「日本玄米油」污染物超標！下肚恐有致癌+基因毒性

故宮「皇帝的移動花園」特展　乾隆參考書曝光、親子之夜暑假登場

才用1年3個月！智慧錶電池在面前「恐怖膨脹」嚇：還好沒自爆

午後雷雨急又猛「明天下到發紅」　中南部夜晚清晨濕答答

大學分科測驗試場分配表公布　周四下午開放看考場

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

心臟名醫檢舉美女同事丟工作！遭疑打壓工會　振興：個人不當行為

台灣食農產業迎AI潮　好食好事助力加速育成

從江坤俊案看職場婚外情！美女律師總結「3原因」嘆：不意外

高中免試入學放榜　12.4萬人上榜「錄取率99.38%」創新高

6人揪團出國「同行友半夜揉胸」卻裝死　她全程崩潰：一直想吐

快訊／團購夯品「日本玄米油」污染物超標！下肚恐有致癌+基因毒性

故宮「皇帝的移動花園」特展　乾隆參考書曝光、親子之夜暑假登場

才用1年3個月！智慧錶電池在面前「恐怖膨脹」嚇：還好沒自爆

午後雷雨急又猛「明天下到發紅」　中南部夜晚清晨濕答答

大學分科測驗試場分配表公布　周四下午開放看考場

陸軍少校晨間運動昏倒離世　參謀長：積極協助家屬赴澎湖了解案情

心臟名醫檢舉美女同事丟工作！遭疑打壓工會　振興：個人不當行為

高雄夢時代、統一時代百貨「單一特賣」　Timberland用711元帶回家

林士傑遺體電腦斷層「部分子彈仍卡體內」　下午解剖+彈道比對

台灣食農產業迎AI潮　好食好事助力加速育成

身分確認了！唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

【廣編】星展銀行積極培育人才、打造友善職場　連七年獲亞洲最佳企業雇主獎

鄭文燦交保68小時再戰羈押庭　一次找來「3大咖知名律師」拚場

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

漢光40演習有「5大驗證重點」　去中心化指管、夜戰、交戰規則

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪

2024下半年　桃花運爆棚TOP3星座

月薪8萬接受通勤1小時？網曝極限

台電推「節電獎勵」　申請方式一次看

網紅回絕校園演講遭諷「失格局」引熱議　高中師：沒想到被公審

新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜

無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾又補食材　監視器抓包

海王星開始逆行了！12星座「警報一次看」

快訊／桃機第1航廈「航班資訊螢幕」故障　國門大亂

團購夯品「日本玄米油」污染物超標！有致癌+基因毒性

更多熱門

相關新聞

高燒40度「隔天冷到抽搐」　OL掛急雙中鏢

高燒40度「隔天冷到抽搐」　OL掛急雙中鏢

夏天感冒大爆發！一名女OL表示，她上班高燒40度一整天，去診所快篩才發現確診，吃完藥有好轉，不料半夜冷到抽搐，「真的是抖得比地震還嚴重」，同時伴隨無力感，去急診又驗了B流果真雙中鏢，連護理師都說很少見。對此，原PO也崩潰勸世，「退燒藥也壓不下來的...去醫院看診真的比較保險一點！」

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

天選之人「首次確診」曝4症狀：以為只是小感冒

天選之人「首次確診」曝4症狀：以為只是小感冒

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

關鍵字：

分科測驗大考中心試場分配表確診快篩陽

讀者迴響

熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

800億帝國創辦人過世14年　家族爭產互告200起

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面