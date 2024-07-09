大學分科測驗試場分配表公布　周四下午開放看考場

▲分科測驗在本周五、六登場，本周四開放查看考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗將在本周五、六（12、13日）登場，今年共有4.2萬餘人報名，比去年減少110餘人。大考中心今（9日）公布試場分配表，預計本周四（11日）下午2時至4時開放考生查看考場。大考中心表示，有發燒或呼吸道症狀、快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩，考試當日建議考生可自備口罩備用。

大考中心表示，分科測驗試場分配表及考試地點，今天上午9時起公布在大考中心網站「分科測驗試務專區」考試訊息，供考生查覽。請考生務必在今天起到大考中心網站分科測驗「試務專區」，上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。若有任何問題，可在本周六（13日）前致電大考中心（電話02-23661416轉310或608）。

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此外，近期COVID-19疫情再起，大考中心表示，若有需要進入護理站，或有發燒或呼吸道症狀、COVID-19快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩；一般考生與監試人員建議自主佩戴口罩。考試當日建議考生可自備口罩備用，各考（分）區亦會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。

若是分科測驗考試時遇到地震，大考中心表示，已經規劃「繼續考試、就地掩護、緊急疏散」三項應變處理因應，若地震輕微，經判斷不影響考生應試及安全時，請考生保持鎮定繼續考試；若地震搖晃劇烈，經判斷已影響考生應試及安全時，請考生依監試人員指示停止作答，將答題卷與試題本放在桌上於原試場就地掩護，考試受中斷影響部分將延長該節考試時間，由各試場監試人員告知考生。

分科測驗預計本周四開放查看試場，大考中心表示，開放時間周四下午2時至4時；無論考生實際應考日程為哪一天，若要查看試場及座位，都請在規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。各考試地點「試場平面圖」可至大考中心網站分科測驗專區之考試訊息查覽。

大考中心也在網站公布「考生5大應考提醒」及「應考檢查表」。5大應考提醒包括：應攜帶有效證件正本、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、答題卷要簽名、考試鈴響畢停止作答等。而「應考檢查表」則提醒考生的考前準備、考試當日與進場前等相關注意事項。