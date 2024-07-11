分科測驗明登場　54名身障生台大應考

▲分科測驗今天下午開放考生查看考場，圖為台大身障生考場內的盲用電腦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年分科測驗明（12日）起一連兩天在全國同步登場。今（11日）下午開放考生查看試場，今年共有54名身障生在台大應考，其中又以雙重及多重障礙12人最多。台大教務處註冊組主任李宏森表示，54名考生在8間教室應考，其中一名考生因申請盲用電腦要報讀發出聲音，故在單人試場應考，另有考生申請使用毛巾、放大鏡、助聽器等輔具。提醒考生明天要記得攜帶應試有效證件，並將行動電話完全關機。

分科測驗將在明、後兩天登場，今年共有4萬2138人報名，比去年減少114人。今天下午2到4時開放考生查看座位，其中位於台大的身障生考場，共有54人應考。

負責試務的台大註冊組主任李宏森指出，今年54名身障生在台大應試，比去年51人增加3人，增加人數不多原因是多數考生已經透過之前管道錄取大學。

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至於台大考場內的54名身障生，李宏森表示，最大宗是雙重與多重障礙共12人，其次為自閉症7人，還有亞斯伯格症4人，考生也申請使用輔具，像是有一名視障生申請使用盲用電腦，因為盲用電腦會發出聲音，擔心會影響其他人，故安排在可坐150人的教室內單獨一人應考，另外在同樣大的教室內，安排兩位盲用考生應考，因為擔心使用盲用電腦會影響其他人。

此外，李宏森也提醒考生，考前記得將手機完全關機，以免發生出聲響被扣分，另記得在考試鈴響後，在答題卷上的「確認後考生簽名欄」以正楷簽全名，最後則是考試鈴響後要停止作答，若繼續作答同樣會被扣分。

▲分科測驗明天登場，李宏森提醒考生，考前記得將手機完全關機，並記得攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）