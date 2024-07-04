分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

▲分科測驗7月12、13日登場，共有4.2萬餘人報名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗將在7月12、13日登場，共有4.2萬餘人報名。主辦單位、大考中心今（4日）表示，應考資訊查詢系統在明（5日）上午 9 時起開放，考生可查詢姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程等應考資訊。大考中心也提供「考生五大應考提醒」，包括攜帶有效證件、行動電話完全關機等，提醒考生要注意。

一年一度分科測驗將在下周五（12日）、六（13日）登場。大考中心表示，今年共有4.2萬餘人報名。應考資訊查詢系統將在明天上午 9 時起開放，考生可到大考中心網站www.ceec.edu.tw/查覽。考生查詢應考資訊後，如發現姓名、考區、報名科目及無冷氣試場等項目，有任一項與原報名資料不同者，務必請從明天起到下周一（8日）下午 5 時前提出更正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心指出，報名資料有填寫行動電話號碼考生，將以簡訊通知考生姓名、應試號碼及報名科目；如考生所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。下周二（9日）上午 9 時將公告試場分配表，考生可到大考中心網站的113 分科測驗「試務專區」，查詢確切的考試地點。也提醒考生，考試當天請依所列考試地點及選考時間應試。

此外，大考中心也在網站公布「考生五大應考提醒」及「應考檢查表」。五大應考提醒包括：應攜帶有效證件正本、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、答題卷要簽名、考試鈴響畢停止作答等。而「應考檢查表」則提醒考生的考前準備、考試當日與進場前等相關注意事項。

▲分科測驗下周五、六登場，大考中心公布考生五大應考提醒。（圖／大考中心提供）