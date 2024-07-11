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分科測驗明登場「下午可看考場」　2.6萬人選考數甲占比最高

▲▼分科測驗進入第二天，考生準備中。（圖／記者許敏溶攝）

▲分科測驗在周五、六登場，今天下午2時起開放考生查看考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗將在本周五、六登場，今（11日）下午2時至4時開放考生查看考場。大考中心提醒考生，無論考生實際應考日程為哪一天，若要查看試場及座位，統一在規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。各考試地點「試場平面圖」，則可到大考中心網站分科測驗專區考試訊息查覽。

113學年分科測驗共4萬2138人報名。大考中心表示，報名人數比去年減少110餘人，其中集體報名共3萬6106人，個別報名6032人，在全國29個考區、41個分區、1271個試場應考。

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大考中心指出，在考生選考人數部分，今年選考數學甲人數依舊最多，共有2萬6575人，占總報名人數18.0％，其次為選考化學的2萬3709人，占比16.0％，接著為物理的2萬3135人，占比15.60％。所有考生當中，以選考3科學生最多，高達2萬622人，占比為 48.94％，其次為選考4科，共1萬3092人選考，占比31.07％。

今天下午2時起開放考生查看考場。大考中心表示，考生可以進入教室內查看。另提醒考生，有發燒或呼吸道症狀、快篩陽性或確診考生，建議全程佩戴口罩，考試當日建議考生可自備口罩備用。

根據大考中心統計，112學年考區提報考生違規件數共142件，其中以「未攜帶應試有效證件」54件最多，扣該考科成績1級分；其次是「行動電話未完全關機」38件，該科重扣4級分，另有考生將手機放置抽屜、桌椅下或座位旁，該科扣3級分。

大考中心提醒考生，明後兩天請提早出門，並記得攜帶身分證正本等有效證件正本。考試前記得將手機完全關機，一旦手機發出聲響或震動則為違規，就算是收到國家級警報而發出聲響，也將依違規處理。

若是分科測驗考試時遇到地震，大考中心表示，已經規劃「繼續考試、就地掩護、緊急疏散」三項應變處理因應，若地震輕微，經判斷不影響考生應試及安全時，請考生保持鎮定繼續考試；若地震搖晃劇烈，經判斷已影響考生應試及安全時，請考生依監試人員指示停止作答，將答題卷與試題本放在桌上於原試場就地掩護，考試受地震中斷影響部分將延長該節考試時間，由各試場監試人員告知考生。

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