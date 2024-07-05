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高燒40度「隔天冷到抽搐」　OL掛急雙中鏢！護理師：很少見

▲▼喉嚨痛,咳嗽,狂咳,氣喘,過敏,支氣管,食道,扁桃腺,感冒,流感,生病。（示意圖／記者趙于婷攝）

▲原PO冷到抽搐，掛急診才發現雙中鏢。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

夏天感冒大爆發！一名女OL表示，她上班高燒40度一整天，去診所快篩才發現確診，吃完藥有好轉，不料半夜冷到抽搐，「真的是抖得比地震還嚴重」，同時伴隨無力感，去急診又驗了B流果真雙中鏢，連護理師都說很少見。對此，原PO也崩潰勸世，「退燒藥也壓不下來的...去醫院看診真的比較保險一點！」

一名女網友在Dcard表示，她周一早上量額溫37.9度，只覺得頭暈，因此照舊去上班，結果越來越不舒服，撐到晚上7點衝去看診，苦等近2小時燒到39.5度。醫生說，額溫和耳溫可能會有1至3度的落差，認為原PO燒40度一整天了，快篩也迅速冒出兩條線確診。

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原PO把病況告知老闆，所幸隔天可以休息，周二吃藥雖有好轉，但仍感覺很不舒服，無奈人力不夠，老闆直言無法讓原PO多休一天，認為早睡吃藥會好轉。

殊不知原PO晚上9點上床，「半夜2點冷到抽搐，真的是抖得比地震還嚴重」，老公驚覺不對勁陪去掛急診，果然又高燒到40度，過程中打了一堆針，原PO早已暈到恍神。

躺床吊點滴時，原PO忽然聽見護理師跟醫師的對話，「他有Covid跟B流。」由於當時急診室只有原PO一人，她還一度心想「不會真的都中吧？」果真，護理師走來加藥，並說道「你B流跟新冠都有，所以症狀比較嚴重。」

當下，原PO好奇反問「一起中的多嗎？」護理師回應「真的很少。」於是原PO再次私訊老闆請假。針對B流的症狀，原PO說「很明顯症狀就是感覺快走不動，小腿超酸，整個身體超無力。」

對此，生了一場大病的原PO勸世，「只想告訴各位..上班上到發燒，退燒藥也壓不下來的，診所只會看個大概，最近疫情嚴重，去醫院看診真的比較保險一點。大概只有我燒了三天還沒有想到要去醫院看。」

底下網友熱議，「好扯～妳是勇士吧發燒撐一整天，那妳一整天接觸到的人不就...？」「天啊也太慘，剛好中兩個」、「命比較重要，祝你康復」、「最近我們公司也一堆確診」、「我上次是上班上到一半全身發冷，我後面同事也突然說很冷，結果我們下午請假後同時確診流感，去看醫生時體溫39多度，請了2天假才退燒，回去工作後...發現除了我們兩個幾乎整個部門都中鏢了」。

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