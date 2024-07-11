午後對流「雨最大地區」曝　專家：下周有熱帶擾動跡象

▲熱對流帶來西北雨，今日雨勢較大在北部、東半部山區。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師李至晟今（11日）表示，今天台灣附近大氣環境較不穩定，熱對流帶來西北雨，雨勢較大在北部、東半部山區，大台北跟各地近山平地仍有短暫陣雨機會；周末到下周三太平洋高壓增強，南海有熱帶擾動活動的跡象，台灣位於兩個系統中間，還是會有午後熱對流發展。

李至晟指出，隨著北方鋒面系統南壓，今天太平洋高壓持續東退，台灣附近的大氣環境比較不穩定。一早在迎風面的南部沿海有些零星降雨，因為清晨的陸風跟大環境的西南風交會產生的對流雲系，預測白天沿海天氣就會轉為多雲為主，取而代之的則是熱對流帶來的西北雨。

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他說，預期今天雨勢較大的地方會往東邊偏一點，來到北部、東半部山區，不過大台北跟各地近山平地仍有短暫陣雨機會。中午前對流雲系還沒有顯著發展時，北部、東半部受到地形阻擋或沉降導致雲量較少，會比較悶熱。類似天氣持續到明天。

李至晟表示，目前看來周末到下周三太平洋高壓再度增強，南海則有熱帶擾動活動的跡象，台灣位於兩個系統中間，還是會有午後熱對流發展。不過因為高壓抑制對流，降雨的量跟範圍會逐漸減少。

他提到，環境風將從近期的西南風轉為偏南到東南風，所以午後對流又有往中南部平地移動。而南海的熱帶擾動將順著偏強的太平洋高壓的邊緣，往西北接近中國到越南。要隨著季節進入盛夏，高壓進一步北抬時，才有機會比較接近台灣。

明、後天就是分科測驗，李至晟也提醒各位考生跟陪考師長，目前看來近期還是高溫跟強降雨都好發的天氣，記得中午前後補充水分跟防曬，避免熱傷害，帶上雨具以備不時之需。