我們的立委！　浮濫報帳要求立院設吸菸室、直播間

▲立法院軟、硬體設備都是「大水庫」概念，由全體委員共享，公務車即為一例。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

立委辦公室裝潢亂象不只一樁，本刊調查，不少立委裝潢、購置家具報帳踩在法規灰色地帶，讓院方核銷逐筆經費時頗為頭大。

針對立委辦公室裝修、修繕、空間調整，立法院編列3800餘萬元預算，立委辦公室購置家具則編列560餘萬元。換言之，每位立委可分配到30萬（裝潢）加5萬（買家具）的預算額度，但有部分立委裝潢辦公室時，在明明是禁菸的建物內，為了打造吸菸室，另外做隔間、添購強力抽風扇或空氣清新機，有違反《菸害防制法》疑慮。

▲院區內設有理髮部、美容院，由於價格實惠便宜，不論現任或卸任立委都愛捧場。

另有立委因應直播需求，購置了蘋果光、麥克風、散熱器、綠幕、支架等設備，相關器材全都報預算核銷，明顯與當初立法院編列的「房屋建築養護費」「委員研究室辦公家具」等計畫及用途別科目不符，卻仍由立法院埋單，等於胡亂花費全民納稅錢。

▲因應科技進步，越來越多立委透過手機直播拚聲量，藍委謝龍介就培養了一批死忠粉絲。

最誇張的是，曾有立委想一口氣核銷逾40萬元費用，結果被院方打槍退回，要求該辦公室重新檢視購置用品，剔除不合理項目後再重送單據。

▲立委自己直播不過癮，有時還會呼朋引伴，找同黨立委加持，行銷選區特產水果。

本刊掌握，為遏止這類亂象，院內相關單位正著手研擬各項解方，例如減少連任立委的裝潢預算額度就是選項之一，或進一步將預算計畫細目訂的更加清楚明白，避免灰色地帶出現。

立法院肩負審查法案、議決預算重任，是監督政府的重要機構，但自己是否恪守法律，已成為檯面下不能說的祕密，顯得相當諷刺。



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