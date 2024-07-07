狠父放火燒死3幼子！阻擋消防員救人　他嚇壞求助：爸爸想殺我

▲澳洲7寶爸縱火燒死自己的3個孩子。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

澳洲新南威爾斯州日前發生虎毒食子的祝融悲劇，29歲男子赫曼（Dean Heasman）不明原因縱火焚燒住處，還阻擋消防員滅火救人，儘管鄰居霍金斯（Jarrod Hawkins）奮不顧身衝進火場，英勇救出屋內4名小孩，但仍有3個孩子不幸罹難。

據《每日郵報》報導，赫曼與「事實婚」29歲同居女友甘米居（Stacey Gammage）育有7名11歲到10個月大孩子，卻在當地時間7日凌晨1點多，對一家人位於雪梨西部郊區拉勒公園（Lalor Park）住處縱火。霍金斯聽到隔壁傳來聲響外出查看，驚覺赫曼一家的房子已陷入火海。

另名鄰居杜布瓦（Damien Dubois）透露，霍金斯從屋內救出3名11歲、7歲、4歲男童，以及1位9歲女童，他則趕緊替孩子們保暖、帶進屋內，過程中雙手燒傷的11歲大兒子告訴他：「他（爸爸）想要殺我，我差點死了。」

杜布瓦表示，他有4個小孩，女兒還是赫曼9歲女兒的朋友，但他安慰4個孩子時，有2個完全沉默，他能做的就是抱著孩子們遠離創傷，因為赫曼正與霍金斯、第1個趕來的警察互相咆哮。

新南威爾斯州兇殺組警司多赫蒂（Danny Doherty）在新聞發佈會表示，赫曼因嚴重燒傷、吸入濃煙昏迷於加護病房搶救中，現場人員回報赫曼不斷大喊「讓我死在這裡」，阻擋鄰居、警察與消防員入內，還把孩子們趕進屋內，明顯想謀害小孩。

消防員事後在完全燒毀房子裡，找到僅10個月大女嬰遺體，她的6歲、3歲哥哥則在送醫後不久不治，火災共造成3名年幼孩子死亡，孩子們母親甘米居有嗆傷但無生命危險，不過醫護人員考量她失去3個孩子，給予鎮靜劑進行昏迷治療。

多赫蒂在發布會上讚揚霍金斯與1名警員「英雄」，並指赫曼縱火前沒有任何前科和家暴紀錄，真正起火原因也尚待調查，多赫蒂表示，這起事件無疑對當地居民產生重大衝擊。霍金斯接受澳洲媒體採訪時也以「我無能為力」形容這起悲劇，杜布瓦則透露，赫曼的其中1個兒子有自閉症。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 23歲男「賭博輸2480萬」女友跑了 發文勸世：我是靠家裡的廢物

▸ 中國夫婦「領養」孤兒16年未登記...去世後女兒領走百萬遺產 養子一毛未得

▸ 老公用無人機跟蹤 竟發現嬌妻「野外出軌」工廠老闆