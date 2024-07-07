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社會 社會焦點 保障人權

分秒必爭！雲林福懋科鷹架倒塌　勇消曝第一線搶命：雨真的夭壽大

▲▼ 雲林福懋科技公司鷹架倒塌，有工人遭壓受困，現場搶救中 。（圖／民眾提供）

▲雲林福懋科技公司鷹架倒塌，釀成2死3傷。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林福懋科技公司6日下午4時許發生7層樓高鷹架倒塌事件，造成員工36歲張男、46歲柯女死亡，3人受傷悲劇，一名趕赴搶救的消防員在臉書寫下第一線搶命經過，雖然匆忙卻又亂中有序。

雲林縣消防局六合分隊人員沈柏佑PO文闡述，一開始獲報鷹架倒塌事故，以為只有2人受傷，人到現場一看才發現不妙，與自己想的根本不同，「那個雨真的夭壽大，口罩淋濕完全不能呼吸，這邊不得不說，進工地真的頭盔、靴子、手套要帶，安全感上升。」

沈說道，第一關先看到平躺的電線桿，先遠端觀察地上人員沒觸電，才靠近陸續處理3名患者，3人暫時處理完畢後，評估現場動線、人力跟現場其實不是很安全，便決定將第2名患者背出現場，「這邊送醫前也都有掛上電子傷票，撕下截角在指揮站登記，還好有電子系統，現場下大雨白板跟紙筆第一時間完全失效。」

▲▼ 福懋科技公司鷹架倒塌，釀嚴重傷亡 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲由於鷹架掩蓋，沈柏佑正好找到工地主任，調派怪手工人開挖搬移。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在救命現場裡，沈正好在回報路上注意到一位身穿吊嘎、匆忙聽工人匯報的人，一問之下才得知是趕來的工地主任，立即詢問是否有怪手可以調，工地主任得知後也立即打電話，短時間內怪手、工人、重機具便一次到位。經過這次事故，沈表示現場TECC（戰術緊急傷患照護）「感覺有很多可以加強，但又其實做得不錯了，系統有展開基本上後面就是順著走。」熟知TECC也是進行此次救援行動的重要一環。

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