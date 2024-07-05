工程師籃球比賽突倒地　「神隊友」消防員出手...鬼門關前救回他

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中一名41歲陳姓工程師日前參加全國TGB籃球聯盟比賽時，暫停期間無預警倒地，嚇壞其他隊友及民眾。所幸同隊友中有一人正是犁份分隊休假的消防員林振弘，趕緊出手搶救，利用球場AED加CPR後，等到消防人員接手，再將陳緊急送醫，成功從死神手中搶回一命。犁份分隊也在官方粉專上貼出文章，讚揚林振弘英勇表現，還透露6日林將在瑞井國小的暑期消防營擔任主持人，歡迎民眾到現場跟英雄拍照。

林振弘受訪指出，當時正在打TGB全國性的籃球比賽，打完第一節，喊暫停的時候陳姓隊員突然倒地，上前評估一看，隊友臉色不對勁，已經OHCA(無呼吸心跳)，情況十分緊急，立即對其施作CPR跟AED。

▲台中一名工程師參加全國性籃球比賽昏迷倒地，所幸隊友是一名消防員出手與死神搶命成功。（圖／民眾提供）



▲林振弘緊急出手協助，將隊友從死神手中搶回一命。（圖／民眾提供）



林振弘也提到，幸好南屯運動中心每層樓都配有AED，拿到AED後就持續電擊跟CPR，隊友大約1分鐘就清醒過來，也能對話，在救護車到達之前就清醒。

林振弘也坦言，與患者同隊伍但不熟識，是一群人組隊參加籃球比賽，據悉陳男有裝心臟支架，因此判斷是因心臟問題引起的心肌梗塞。林振弘也宣導，民眾若遇此等情形，要第一時間施作cpr，並請附近民眾撥打119求救，並尋找有無AED能夠施救。

而陳姓工程師獲救後，也在病床上錄製影片，感謝「神隊友」救回他一命，還笑著說：「選隊友不是要選強的，是要選會救命的。」

台中市消防局表示，6月29日下午2時21分接獲通報，在南屯運動中心5樓有民眾打球時暈倒，無呼吸心跳，緊急派遣南屯、專責92分隊，出動2車5人前往。報案者表示，現場有消防局犁份分隊休假同仁協助急救，昏倒民眾經電擊壓胸後恢復意識及自主性呼吸，後續由南屯91處置並送中山醫院。

在鬼門關前走一遭的陳男恢復意識後，也說「謝謝隊友阿弘」，還開玩笑說，以後選擇隊友不是要選強的，要選會救命的，謝謝出手協助的大家。