無人拉麵反遭網抓包食安！衛生局稽查4缺失　老闆娘霸氣回應

記者許權毅、柯沛辰／台中報導

台中南屯一間無人拉麵店日前公開顧客浪費食材照片，還無碼PO上網公審，引起爭議。不料，現在有網友反過來利用店內直播畫面，質疑老闆娘補充食材時沒戴手套和口罩，還會撥頭髮，甚至把掉出來的蔥放回自助區。中市衛生局獲報前往稽查，確實發現4項缺失，已責令業者限期改善，如複查不過，將依法裁處。

中市衛生局食安處8日接獲陳情後，立即派員前往現場稽查，結果發現「食材未離地放置」、「未出示體檢證明」、「未穿戴整齊工作衣帽」及「垃圾桶未覆蓋」等4項缺失，當場責令業者限期改善。食安處表示，後續將派員複查，如有查獲不符規定，將依食安法第44條規定裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。

▲中市衛生局食安處人員到場稽查，發現4項缺失，要求業者限期改善。（圖／記者許權毅翻攝）

有網友在Dcard貼出「台中無人泡麵店闆娘處理食材直播影片」，質疑老闆娘處理食材時全程未戴手套、口罩，還一直用手撥弄自己的長髮，「不怕頭皮屑掉進去嗎？食材掉出來還用東摸西摸的手撿回去。」

此外，老闆娘補充食材時，還有男子在旁掃地，讓原PO痛批「食材區還不關啊？都不怕灰塵飄到食材裡？」、「老闆娘這樣處理食材，客人就不會拉肚子嗎？消費者拉肚子妳賠得起嗎？妳要監視消費者，我也來監視妳。」

老闆娘8日稍早受訪時回應，她在廚房備菜時一定會戴手套，監視器只能看到他們補食材、更換容器，但看不到她洗菜切菜和備料時的動作，也看不到她真正接觸食材的時候。至於被質疑一直撥弄頭髮，是因為頭髮一直掉下來，她才將頭髮撥到後面去。

為此，老闆娘向網友喊話，「如果你們這些酸民真的那麼多疑慮的話，我講真的啦，自己去開一間店啦，一家賣食品的店，看能不能撐過1年，能包容你這些酸民所講出來的這些東西，超過1年，你再來跟我談說我的行為如何！」

▲老闆娘喊話酸民，「自己去開一間店啦，一家賣食品的店，看能不能撐過1年」。（圖／民眾提供）

老闆娘表示，「我自己有小孩，我如果要整理菜桶前，我一定會洗手再出來，但有很多民眾（客人）在菜桶前面倒調味粉，手上有沾粉，還是把粉拍到我們的菜桶上...歡迎酸民來買一碗麵坐上一整天，來看一下消費者們的行為，就知道老闆娘有多注重衛生，你們這些酸民有多不注重衛生。」

老闆娘指出，「蔥的部分，如果說有這種疑慮的話，我們以後就不提供了，因為這些都是我們自己切的，很多消費者（夾取掉落）也不整理，我們就乾脆把這個拿掉，對常客比較抱歉，但沒辦法，酸民有這樣的疑慮。」