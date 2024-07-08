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「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應　開嗆酸民這樣說

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲網友質疑台中無人拉麵店疑似品管出問題，老闆娘出面受訪回應。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一家無人拉麵店，因老闆娘將客人疑似浪費食物的影像放在網路公審，引起熱議。近日有網友觀看店內直播影片發現，老闆娘補充食材疑未戴上手套及口罩，甚至將手伸至垃圾桶，質疑衛生品管出問題，再次引發風波；老闆娘今（8）日受訪表示，她伸進去的垃圾桶是裝放包裝袋（麵袋）的桶子，因衛生考量才將流水線如此設計，否認有衛生疑慮，反嗆網友「自己去開一間餐廳，能包容酸民所講出來的這些東西，超過1年，再來談說我的行為如何。」

有網友觀看該店直播7小時後在網路發文指出，老闆娘處理食材時，全程沒戴手套、口罩，且在批頭散髮的狀況下一直撥弄頭髮、還將手伸進垃圾桶裡，以及補充食材時有男子在一旁掃地，擔心會有灰塵飄到食材裡，引起其他網友狂轟太不衛生。

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老闆娘今天受訪指出，店裡備菜時她個人一定會戴手套、也要求員工戴手套，民眾看到的現場僅有他們更換桶子，並沒有切菜洗菜、也沒有備料的動作，她的手（在店內）沒有真實接觸到，真正接觸到食材的時刻民眾是看不到的。

老闆娘說，她手伸進去的垃圾桶，是用來裝放麵袋（包裝袋）的桶子，因衛生考量，她設計流水線將該桶子放在所有垃圾桶的第一位，不會有衛生疑慮。

▲▼ 。（圖／翻攝自店家YouTube）

▲老闆娘被抓包補食材未戴口罩、手套 。（圖／翻攝自店家YouTube）

有關網友反映老闆娘會將鞋子踩到櫃子上，老闆娘說，「我不拿椅子踩到櫃子上我要怎麼補麵？」但她每一次下來都會拿抹布重新擦過，強調一天會洗好幾次抹布；至於被指控一直撥弄頭髮，她說是因頭髮會掉下來，才將頭髮弄到後面去。

對於網友稱老闆娘補充食材有男子在旁掃地，老闆娘未直接回應，她說她自己有小孩，整理菜桶前一定會洗手，她也反控，「有很多民眾在倒調味粉時，是在菜桶前倒調味粉，就算手上有沾粉也是這樣做，把粉拍在我們菜桶上。」

老闆娘說，有酸民持續提到她的小孩，對她污言穢語甚至攻擊小孩，對她已產生安全上的疑慮，但她不會提告，不希望造成社會混亂及檢警不便。她向網友喊話，「自己去開一間餐廳，能包容酸民所講出來的這些東西，超過1年，再來跟我談說我的行為如何。」

回顧整起事件，有網友到台中某間無人拉麵店用餐，回家一查評價卻發現，店家不僅會在網路上和留下負評的網友對嗆，還會將浪費食物的客人無碼放上店家IG公審，想下架影片就得依照店規，捐出100元浪費食材費用，並稱「所有和解費都將用於愛心待用餐」，引起爭議。

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