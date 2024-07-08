台中宏恩爆女病患遭性侵不起訴原因曝　「影像疑變造」另案偵辦

▲台中市宏恩醫院龍安分院爆發幹部毆打病患、男病患疑性侵女病患醜聞。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市宏恩醫院龍安分院爆發幹部毆打病患、男病患疑性侵女病患醜聞，台中地檢署作出說明，其一，林姓護佐組長涉嫌毆打楊姓病患部分，已於今年1月30日偵結，依傷害罪嫌起訴在案；性侵部分，經調查無法證明被告有違反意願的妨害性自主罪嫌，不起訴處分確定。另有關吹哨者指控院方將犯罪監視器影像變造才交給警方、病患詐保部分，檢方說，將另行分案偵辦。

台中地檢署表示，經查，宏恩醫院龍安分院的楊姓病患，為彰化地檢署執行刑後監護的受處分人，有關該院林姓護佐組長涉嫌傷害楊姓病患部分，檢察官以113年度偵字第4064號案，於今年1月30日依法提起公訴，現由台中地院審理中。

台中地檢署說，有關媒體指稱該院男病患性侵女病患一節，經去年2月間台中市警局婦幼隊報告該院病患間涉嫌妨害性自組，檢察官以112年度偵字第5035號案件偵查，比對證人證述及調查相關事證後，因無法證明被告有違反意願的妨害性自主罪嫌，故為不起訴處分，此部分確定。

吹哨者也指控，該院將幹部毆打病患以及女病患遭男病患性侵的監視器影像，經過變造才交付警方。對此，台中地檢署指出，將另行分案偵辦，以釐清真相並保障人權。

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