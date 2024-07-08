高空大亂鬥！乘客換位引爆「9人互毆」超混亂　緊急降落被趕下機

▲ 瑞安航空客機因乘客鬥毆返航，圖非當事飛機。（圖／翻攝自官方粉專）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）一架客機發生離譜事件，因有乘客要求換位引發口角，未料竟演變成雙方大規模鬥毆，其他乘客見狀嚇得大聲尖叫，機上一片混亂，最終不得不緊急降落。

《太陽報》報導，這架客機3日正從摩洛哥飛往倫敦，在3萬英呎高空陷入混亂，影片中空服員驚慌失措，盡全力安撫激動的乘客時還可聽見吆喝、尖叫聲和哭聲此起彼落。

據報在飛機起飛前，一名20多歲男子向一對坐在一起的母女詢問，可否和這名母親交換座位，讓他和妻小坐在一起，被對方拒絕後竟開始威脅她。

當時機師不知客艙內有狀況，照原定計畫起飛，但當飛機到達巡航高度，安全帶警示燈關閉後，這名母親的30多歲丈夫起身，要求換座位保護妻子，引發肢體衝突。

Mass brawl breaks out 30,000 feet in the sky on Ryanair, prompting emergency landing: ‘flight from hell’ https://t.co/Y2nKuqYr0H pic.twitter.com/e9HJMrW1SF — New York Post (@nypost) July 8, 2024

目睹的乘客受訪透露，其中一個家庭有一大群同行親友，因此雙方爆發衝突後又有更多人加入鬥毆，在他們後面一排的女乘客見狀恐慌發作，開始尖叫，還有小孩在哭，「這就像滾雪球效應」。

最終這架飛機僅飛行36分鐘就緊急降落摩洛哥另一座機場，據稱還有一男乘客在混亂中昏倒，導致機組員不得不在著陸前為他輸氧。

重新降落後，員警上機並帶離9名參與鬥毆的乘客。昏倒的男乘客則接受治療，醫師評估認為他不適合飛行，但他不願下機且相當激動，甚至開始大聲辱罵機組員，員警只好再度上機，將他強行帶離。

這場鬧劇經過2小時才落幕，但剩下逾200名乘客的考驗還沒結束，因為機組員已經達到最長工時限制，他們被送往當地旅館過夜，改訂隔天上午的機票，後來又因航班被取消，直到4日晚間才抵達目的地。