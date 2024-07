高空大亂鬥！乘客換位引爆「9人互毆」超混亂　緊急降落被趕下機

▲ 瑞安航空客機因乘客鬥毆返航,圖非當事飛機。(圖/翻攝自官方粉專)

記者陳宛貞/綜合外電報導

愛爾蘭瑞安航空(Ryanair)一架客機發生離譜事件,因有乘客要求換位引發口角,未料竟演變成雙方大規模鬥毆,其他乘客見狀嚇得大聲尖叫,機上一片混亂,最終不得不緊急降落。

《太陽報》報導,這架客機3日正從摩洛哥飛往倫敦,在3萬英呎高空陷入混亂,影片中空服員驚慌失措,盡全力安撫激動的乘客時還可聽見吆喝、尖叫聲和哭聲此起彼落。

據報在飛機起飛前,一名20多歲男子向一對坐在一起的母女詢問,可否和這名母親交換座位,讓他和妻小坐在一起,被對方拒絕後竟開始威脅她。

當時機師不知客艙內有狀況,照原定計畫起飛,但當飛機到達巡航高度,安全帶警示燈關閉後,這名母親的30多歲丈夫起身,要求換座位保護妻子,引發肢體衝突。

