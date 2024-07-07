搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

▲為何飛機機艙總是這麼冷？前空服員解釋原因。（示意圖／VCG）

記者邱晟軒／綜合報導

許多乘客在搭乘飛機時常抱怨機艙溫度過低，需要毯子保暖。為何機艙總是這麼冷？有前空服員解釋，這主要是為了減少亂流造成的暈機風險，低溫也能幫助乘客在緊急情況下保持警覺，所以機艙溫度是不可能調高的。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，前空服員賽蒂米（Vanessa Settimi）解釋，機艙內溫度較低，主要是為了減少乘客在遇到亂流時出現暈機症狀，同時也能避免容易昏厥的乘客暈倒。

賽蒂米進一步說明，機艙內的溫度是由機師控制的，所以即使旅客經常要求在飛行過程中調高溫度，他們也愛莫能助，艙內溫度仍維持在低溫，不可能調高溫度。

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▲不要再抱怨機艙冷了！原來這是為了你好。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對怕冷的旅客，她建議自備毯子或毛衣上機。她建議，由於機艙較冷，她旅行時從不穿著涼鞋或背心，而是選擇運動鞋、長褲、T恤和拉鍊外套，「也許是因為我當過空服員，但你絕對不會看到我穿著涼鞋和背心搭飛機！」

美國專門設計機艙電子設備及娛樂系統的公司「Rosen Aviation」說明，機艙溫度較低的主要原因是防止乘客脫水，因高空乾燥的空氣易導致頭痛、頭暈等症狀。

此外，此外，氣壓改變、含氧量降低、久坐等因素，都可能增加乘客昏倒的風險。若機艙內溫度過高，乘客血管擴張，昏倒風險上升，因此降低艙內溫度有其必要性。