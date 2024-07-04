搭機遇小孩狂哭鬧！媽「1招」安撫　乘客翻白眼吐槽：讓他哭吧

▲ 女網友日前搭飛機遇到小孩子狂哭。（示意圖／取自pexels）

文／CTWANT

搭飛機常會遇到許多突發狀況，其中哭鬧聲也是一大惱人的情形。近日則有一名女網友分享表示，日前她在機上遇到鄰座的小孩一直哭個不停，在一旁的媽媽試圖安撫情緒，便唱歌給小孩聽，豈料前座的太太竟忍不住說了一句話制止，讓網友瞬間笑翻。

該名女網友在社群平台Threads發文指出，近日她在飛機上，遇到鄰座的小孩一直哭鬧，坐在一旁的媽媽便趕緊唱歌給小孩聽，試圖安撫孩子的情緒，豈料這時她卻聽到前座的太太忍不住對媽媽說，「太太～請妳不要再唱了！還是讓妳的孩子好好地哭吧！」

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貼文一出，讓網友瞬間笑翻，留言表示「侮辱性極強」、「妳再唱，不止妳的小孩想哭，我也想哭了」、「小孩哭聲比媽媽唱歌悅耳，也太好笑」、「寧願聽哭聲也不願聽歌聲！」

許多網友都認為，這位媽媽至少有想辦法安撫小孩，而不是理所當然放任孩子哭鬧，不過也大嘆，「父母真難當怎麼樣都有人不滿意」。

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