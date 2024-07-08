兩視障人士控「遭趕下飛機」　香港快運：基於安全考量作出決定

▲視障人士控遭香港快運趕下飛機。（圖／翻攝失明人協進會）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港兩名視障人士日前搭乘廉航香港快運（HKexpress）飛東京的航班，人都已經上了飛機，坐在座位上了，卻突然被機組人員趕下飛機，感覺受到侮辱。對此，香港快運表示，不同意「趕下飛機」的指控，當天是基於安全考量作出決定，對乘客感到歉意，並願作出補償。

兩名視障人士在失明人協進會的陪同下召開記者會，他們表示，自己是「可獨立出行」的視障者，原定5月22日搭乘香港快運的航班飛往東京，地勤、機組人員在辦理登機手續時，都有提供兩人協助，包含升級座位到前排，解釋逃生程序等。

▼香港快運。（圖／取自HK Express粉絲頁）



兩人指出，沒想到的是，就在起飛前的5分鐘，機組人員突然稱他們不符合安全指引，必須下飛機，甚至以「拉扯」的方式將他們趕下飛機。兩人下機之後，立即向失明人協進會求助，隨後在香港民航處的協助下，轉搭另一航班飛往東京。

當事的一名視障人士表示，在眾目之下被強行拉下飛機，感覺相當屈辱，有被冒犯的感覺。另一名當事的視障人士也說，香港快運應該尊重視障人士獨立出行的權利。

參加記者會的一名視障人士提到，她去年也遇到類似的事件，香港快運拒絕讓她獨自出行，要求必須有成年人陪同。失明人協進會會長黃俊恒指出，香港快運已經是「累犯」，希望香港快運及母公司國泰航空能正視此事。

香港快運回應，不同意「趕下飛機」的指控，當日機組人員是基於安全考量作出決定，並由當值人員陪同兩名乘客離開機艙。不過，香港快運也為了對兩名旅客造成的不便致歉，稱願意進行相應補償。