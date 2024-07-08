　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「私密用品」真的要收好！有女網友表示，大學時有次帶室友回家過夜，因為事發突然，沒有提前整理房間，有些「小玩具」放在床頭櫃旁。沒想到室友在參觀時，隨手把「乳夾」拿起來夾在頭上。慶幸的是室友很單純，根本不知道那是什麼，但原PO就尷尬直呼，「到底該不該跟她說那個是什麼啊！」令眾人笑翻。

女網友在Dcard發文「驚見大學室友把乳夾夾在！」大學時期曾帶室友回家過夜，因為事發突然，沒有提前整理房間，也沒注意到有些「小玩具」放在床頭櫃旁。當時室友是第一次到她房間參觀，她則是趕緊地整理一下房間，沒有特別注意對方在做什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到當她轉頭時，發現室友居然拿起放在床頭櫃的乳夾，當成髮夾夾在頭上，畫面令她瞬間一震。原PO透露，室友是特別單純的女生，對於這些東西完全不了解，「所以她也不知道她夾頭上的到底是什麼東西，還玩得很開心」，不禁天人交戰，「我到底該不該跟她說那個是什麼啊…」

貼文一出，網友們都笑翻，「她心裡一定是想這個髮夾好特別」、「請保持她的天然純真，那是萌點」、「想認識室友」、「她會不會以為那是曬衣服的夾子」、「把這個秘密帶進棺材吧！」還有人起鬨，「說：夾錯頭了！」

也有過來人秒懂原PO的尷尬，「這讓我想到我搬家的時候把乳夾丟掉，結果我媽把它撿起來研究，在那邊夾啊夾啊，還一直問我這是幹嘛的。簡直快崩潰，直接叫她不要再翻我的垃圾了。」

ET快訊
鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之
唐治平「最後期限」未現身　媽媽屍體將依法收埋
莊瑞雄就任會長發聲　3隊卻退出新聯盟
快訊／林依婷悲痛發聲　心碎「爸爸抱不到孫子了」
快訊／醫院院長陳屍家中　享年56歲
快訊／PLG分裂！勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季
「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應
快訊／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟籌備
快訊／40枚飛彈狂轟烏克蘭　至少20死！最大兒童醫院炸爛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

「4生肖」財運大爆發！農曆6月受財神眷顧　準備升職加薪了

高普考萬人搶300缺！　網：「這一類」恐成萬年考生陷阱

拚觀光！北台四市觀光代表團組團　赴韓首爾推廣最夯景點

新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻

忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

真愛降臨！2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座

「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應　開嗆酸民這樣說

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

「4生肖」財運大爆發！農曆6月受財神眷顧　準備升職加薪了

高普考萬人搶300缺！　網：「這一類」恐成萬年考生陷阱

拚觀光！北台四市觀光代表團組團　赴韓首爾推廣最夯景點

新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻

忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

70歲婦罹末期腎病...中西聯診找到新方向　治療恢復至第二期

真愛降臨！2024下半年「桃花運大爆發」 TOP3星座

「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應　開嗆酸民這樣說

黃捷開戰韓國瑜！　大嗆：韓院長請別再夢遊

吃多少就送多少現金券！厚切豬排進駐微風南山推優惠「還有4天」

50歲男騎機車赴高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　躲在2300萬人後面「台獨」當墊背

「準人妻」泫雅登大巨蛋獻唱預售破2萬　兄弟主場再次挑戰3萬人

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之虞

桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

香蕉結婚10個月「有秘密沒和老婆說」　生日發文公開被狂讚：好男人

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

生活熱門新聞

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

快訊／大雨來襲！17縣市大雨特報　下到晚上

無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾又補食材　監視器抓包

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

快訊／大雷雨轟炸5縣市　防冰雹雷擊

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

快訊／北市士林區國家警報響！18縣市豪大雨特報

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

更多熱門

相關新聞

科技業上班「就算普妹也吃香？」　妹子嗆爆

科技業上班「就算普妹也吃香？」　妹子嗆爆

一名男網友日前在Dcard發文，好奇如果是長相身材比較普通的女生，選擇在科技業上班，日常是不是頗滋潤？像是長官比較照顧等等。就有女網友現身說法，「沒有，女的當男的用」、「做的事一樣，還會被嘴我們有性別優勢」、「想太多了，除了少數個案，其他待遇都跟男生差不了太多」，紛紛反駁原PO的想像。

老公收入多1倍！人妻流產月子餐也要AA制

老公收入多1倍！人妻流產月子餐也要AA制

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

台灣男性外派越南「連普男走路都有風」　越婿10年修成正果

剛買房妻待產「被投資詐騙250萬」　新婚男崩潰：無法原諒自己

剛買房妻待產「被投資詐騙250萬」　新婚男崩潰：無法原諒自己

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

關鍵字：

室友乳夾髮夾情趣用品性癖Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面