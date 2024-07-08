忘收小玩具！超單純室友來過夜　她轉頭見「乳夾在頭上」傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「私密用品」真的要收好！有女網友表示，大學時有次帶室友回家過夜，因為事發突然，沒有提前整理房間，有些「小玩具」放在床頭櫃旁。沒想到室友在參觀時，隨手把「乳夾」拿起來夾在頭上。慶幸的是室友很單純，根本不知道那是什麼，但原PO就尷尬直呼，「到底該不該跟她說那個是什麼啊！」令眾人笑翻。

女網友在Dcard發文「驚見大學室友把乳夾夾在！」大學時期曾帶室友回家過夜，因為事發突然，沒有提前整理房間，也沒注意到有些「小玩具」放在床頭櫃旁。當時室友是第一次到她房間參觀，她則是趕緊地整理一下房間，沒有特別注意對方在做什麼。

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沒想到當她轉頭時，發現室友居然拿起放在床頭櫃的乳夾，當成髮夾夾在頭上，畫面令她瞬間一震。原PO透露，室友是特別單純的女生，對於這些東西完全不了解，「所以她也不知道她夾頭上的到底是什麼東西，還玩得很開心」，不禁天人交戰，「我到底該不該跟她說那個是什麼啊…」

貼文一出，網友們都笑翻，「她心裡一定是想這個髮夾好特別」、「請保持她的天然純真，那是萌點」、「想認識室友」、「她會不會以為那是曬衣服的夾子」、「把這個秘密帶進棺材吧！」還有人起鬨，「說：夾錯頭了！」

也有過來人秒懂原PO的尷尬，「這讓我想到我搬家的時候把乳夾丟掉，結果我媽把它撿起來研究，在那邊夾啊夾啊，還一直問我這是幹嘛的。簡直快崩潰，直接叫她不要再翻我的垃圾了。」