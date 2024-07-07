面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好　網揭殘酷面

▲一名成大女碩士面試台積電4次都被打槍，不解問題到底出在哪裡。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

被封為台灣「護國神山」的晶圓代工龍頭台積電，是不少人夢寐以求爭搶進入的高薪工作，但就有一名成大碩班畢業的女學生透露，她已經前往台積電面試了4次，卻始終沒有應徵成功，讓她難過直呼「到底是我哪裡不好！」

該名女網友在Dcard以「面gg產線四次都沒上」為題發文，透露去年碩畢後，自己已經去台積電面試了4次，但全都被刷下來，不解問題到底出在哪裡。

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原PO坦言，她上次去面試時，面試官還好奇問怎麼面試那麼多次都沒上，當下她禮貌反問對方原因，結果面試官也說不出個所以然，無奈直呼「雖說目前有個還算可以的工作，但果然還是好想進gg...」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「只靠校名也能進時代已經過去了，沒實力就是下去」、「繼續面吧，我當初也是面了五六次才進」、「你進去了也不一定撐得下來啊，很多設備商系統廠二線三線代工廠其實也是不錯的選擇，先去外面的再進去台積可能也會讓你比較留得住」、「沒事，我從年初到現在面GG超過十次，沒有一個單位要我，可能我真的沒有台積DNA吧。」

另外也有人建議，面試時可以多加強調自己的人格特質，「應該跟人格特質有關吧，妳被問到追求成就感、有沒有主見、人生的動力來源，與主管意見不合時的想法才是關鍵」、「或是自介改一下？主管們通常對你做的東西沒興趣，對你這人格特質才有興趣，或是真的往耐操認份那方面去強調。」

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