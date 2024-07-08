剛買房妻待產「被投資詐騙250萬」　新婚男崩潰：無法原諒自己

▲原PO被誘導加上自己貪心，被詐騙了250萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

一名去年新婚的男網友發文，表示自己已經30歲了，因為誤信熟人賺快錢的甜言蜜語，把自身和老婆的存款，加上信貸和跟朋友、前公司借的錢，總共250萬都交給朋友所謂的「股票代操手」，結果全部被騙走。如今他兼2份差，月收8萬元仍入不敷出，想到妻小要跟著他過這樣的生活，「我真的沒辦法原諒自己」。

原PO在《Dcard》發文，他說今年3月被股票投資詐騙了250萬，一開始是許久不見的朋友約他在一個月內吃了幾次飯，每次都聊得很開心。對方等到他卸下心防後開始說有替身邊親朋好友代操盤，也讓他看對帳單，帳面都是賺2、3倍，因此邀他試試看，獲利抽成5％。

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原PO起初投入20萬資金，一個月後對方跟他說獲利15萬元，問他要不要先拿回，他選擇拿回，對方也依約給付；一周後說又賺了10萬，接著問他「要不要多投入一些」。他聽到對方說朋友投入500萬，帳面已翻到1400萬了，加上對帳單等等，就因為一時貪婪，於是把所有信貸、存款都投進去。

朋友2周後不見蹤影，像人間蒸發一樣聯絡不上，原PO才驚覺「自己被騙了」，今年3閱報案至今都沒抓到人。警方也說對方早就被通緝，涉及多起詐騙案。

「30歲了...我知道我真的很糟糕，沒能力還要想著投資...」原PO說，那250萬裡面有他和老婆共90萬元的存款、100萬元的信貸，還有60萬是跟朋友還有前公司借的，夫妻倆還在2023年買了預售屋，工程款跟交屋款還有120萬還沒付，每個月要還5萬多的貸款跟借的錢，還有每個月需要額外備4萬塊的房子預備金。

原PO本身努力省生活費，加保險和顧15年的老車，平均月花6000元，「但想到老婆跟未來的孩子，要這樣跟著我過這樣的生活，又沒有能力給予他們這幾年的照顧，我真的沒辦法原諒自己…。」

原PO正職月收5.3萬元，6點下班後去跑外送到11點，月收約3萬元，但仍然無法補足自己的大坑，痛苦的日子甚至讓他有想不開的念頭，每天只能想著老婆和小孩才有辦法撐過去，「這樣的我預計要4年才有辦法還完所有債務跟房子的款項，但時間上根本不允許，真的好想要給他們一個完整的家。」

網友紛紛建議，第一步應該先把房子處理掉，穩住目前的生活並重新出發，其他人也安慰，「下次不要被騙就好」、「一家人平平安安在一起就是一個家」、「加油，努力活下去就有希望。」不過也有很多人認為原PO因為自己的貪心造就今天的困局，「貪心自己負責吧」、「投資不是應該用閒錢比較好嗎」、「我跟你一樣30了，只能用貪形容，今年股市一堆人賺到流油，你卻因為股票投資被詐騙250萬...加油，下次留點心眼，從正規的管道去投資股票，如果你沒被詐騙的話，你的250萬投市值型etf也能讓你小賺一筆。」

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